Un trío de premio

Se hacen llamar «Cool The Suck» y ganaron la semana pasada 89.500 euros, el premio más grande de la historia de IB3. Tras 24 semanas y 118 programas, los hermanos Curro y Pere Rullán y su amigo Biel Sampol lograron hacerse con la caja fuerte del popular programa de la televisión autonómica Jo en sé + que tu, producido por Nova Televisió, a través del que se han hecho con el corazón de cientos de espectadores mediante su refrescante y original sentido del humor. Aunque divertida, la idea de participar en el concurso surgió fruto del hastío del hospital. Su madre, enferma, lograba distraerse y recuperar la risa cuando miraba el programa, por lo que los dos hermanos decidieron apuntarse. Pasado un tiempo y ya con la idea en el olvido, recibieron la llamada. El destino o el azar quiso que en ese momento, su amigo Biel se quedara sin empleo y conformaran, así, el trío que -sin por aquel entonces saberlo- ganaría el histórico premio. «Fue por probar suerte», confiesa Curro. No son catedráticos ni sabios reconocidos: uno revisaba líneas de electricidad, otro se dedicaba a la comercialización de ascensores y el tercero, al buceo. Y sin más estrategia ni estudio, se presentaron frente a las cámaras.

La primera semana fue lo más difícil. Llegaron a situarse a 230 puntos por debajo del primer equipo. «Solo había una posibilidad matemática de que nos quedáramos: que todo el mundo fallase todas las respuestas y nosotros las acertáramos», explica Biel. Y, por increíble que parezca, así fue. Eso sí, durante sus 118 programas siguieron con os nervios a flor de piel: «No es lo mismo estar en el salón de tu casa que en el estudio, con cámaras apuntándote y un reloj en cuenta atrás frente a ti .-recalca Pere - Es casi como ver un partido de fútbol e ir a jugarlo». A Biel, por ejemplo, le preguntaron en uno de los programas por el nombre de algún ministro y se quedó completamente en blanco: «En ese momento te viene la canción de Chenoa», bromea. A partir de la décima semana, tocando cada vez más de cerca el ingente bote, empezaron a estudiar, dividiéndose los continentes para estudiar las capitales, revisando conceptos de cultura general y leyendo la revista Pronto para estar al día de la actualidad de la farándula. Pere subraya que lo complicado de este concurso es «la diversidad de temas por los que te preguntan: desde salud, derecho y hasta productos de limpieza».

Fueron transcurriendo las semanas hasta llegar al programa que les coronó, seis meses después del inicio de su particular peripecia. Tras adivinar las tres últimas preguntas y adivinar el número de la caja fuerte de Jo en sé + que tu la euforia fue máxima. El jolgorio continuó esa tarde en el bar de la esquina de los estudios, que vaciaron de cervezas. Habían ganado un dineral, pero no pudieron anunciarlo a los cuatro vientos hasta la emisión. Las ganas, eso sí, pudieron a Biel: «No me podía aguantar y les conté a unos clientes belgas que había ganado el concurso. Obviamente, no se enteraron de nada». Repartido entre tres, el premio ha quedado en unos 23.000 € por persona, de los que Hacienda presumiblemente se llevará el 20 %. Con la cuantía, Curro se ha comprado una barca; Biel lo invertirá en un proyecto y Pere bromea con crear una granjas de cocodrilos en Escorca. «El premio no nos ha cambiado la vida. Lo que lo ha hecho ha sido la repercusión de haber estado seis meses en antena. Mucha gente nos para por la calle e incluso nos han dado las gracias por haberles hecho reír en momentos difíciles», destaca Curro.