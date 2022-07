‘Bailando funky’, una canción para empoderar la ‘trieja’

El cantante y bailarín mallorquín Michael Alonso acaba de sacar el videoclip de su tema Bailando funky, con el que pretende dar visibilidad a la ‘trieja’, que es como se denomina a la relación emocional y sexual entre tres personas, ya sean tres bisexuales, tres lesbianas, o tres homosexuales, lo cual en los últimos tiempos se da mucho, entre otras cosas porque es considerada una relación como la de cualquier pareja sea cual fuere su condición sexual.

El videoclip, dirigido por él, se ha grabado íntegramente en Mallorca, y en él, además de él, han participado el exfutbolista manacorí Julio José Huertas, y Rosa Adrover, hija de Rosa Mas, campeonísima de fitness.

De Míster a MHYV

A decir verdad, es un trabajo excelente en todos los sentidos, con un tema que seguro que pegará este verano, y que, sin duda, cumplirá con el objetivo que pretende, dar visibilidad a las ‘triejas’. Michael, como algunos de vosotros sabréis fue Mr. Gay de Balears en 2017, lo que le permitió participar en Mr. Gay España. Y fue también Mr. Sonrisa Bonita en Míster España Balears, celebrado en Can Pastilla.

Aparte, y de la mano de Mr. España, estuvo en un Sálvame (2017) y en un Mujeres y Hombres y Viceversa, como pretendiente de Jorge Javier Vázquez, «Quién me eligió como tal –recuerda–.¿Que si hubo rollo entre los dos…? Pues no, salimos un par de veces, pero como amigos… Pero reconozco que aquella fue una buena experiencia».

También es actor

Hay que decir que Michael, no solo es un cuerpo con una cara bonita que canta y baila, sino que si hace ambas cosas es porque tiene una base. O dicho de otro modo: asistió a clases de canto y solfeo con la profesora María Antonia Gomila, de Manacor, así como también a clases de ballet clásico y moderno, formando parte, además, del coro de góspel MGC (Mallorca Gospel Choir). «También he hecho teatro, he formado parte del elenco de Peter Pan, con un papel de pirata, he cantado para anuncios, como American Express, Sensodyne y Findus, y he sido figurante en una película de Hollywood, Hotel Marycel».

Michael, que es gay, y que padeció como tal siendo niño, incluso joven, afirma que «llegó un momento que, entendiendo que tu condición sexual no la eliges tú, sino que nace contigo, y que sea cual fuere tienes los mismos derechos que cualquier otra persona, dije basta, mostrándome a partir de ahí tal como soy. Por eso saco temas como Bailando funky, para dar visibilidad, en este caso a las ‘triejas’, que es, como he apuntado al principio, como se denominan hoy a las relaciones emocionales y sexuales entre los tríos».