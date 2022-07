La primera colección en trajes de baño de Melina Bernardini, natural de Zurich pero criada en Mallorca, causa sensación este verano. Con 25 años, y en pleno confinamiento, Bernardini creó la marca Bionda Swim, con fuerte acento mediterráneo. Es una firma de trajes de baño ‘made in Mallorca’ con el foco puesto en la sostenibilidad. Tras finalizar sus estudios de Bachillerato en la Isla, Melina marchó a Madrid para cursar Finanzas en el IED. En 2020, después de trabajar en diferentes empresas relacionadas con el mundo de la moda, y cuando prácticamente todo el planeta se paró a causa de la COVID-19, la joven hace un cambio en su trayectoria profesional para emprender un nuevo camino con un objetivo: ofrecer una alternativa sostenible en la moda de baño. Mujer emprendedora y creativa, curiosamente, es pariente lejana de Micheline Bernardini, la primera mujer en lucir un bikini de dos piezas en 1946, causando una gran revolución en las pasarelas y en la moda. Sus diseños atemporales van dirigido a mujeres actuales, con fuerte personalidad y llenas de energía. Cuida con mimo todo el proceso, desde la producción que arranca en Mallorca, en un pequeño estudio donde Melina traza los primeros bocetos, hasta su distribución online por todo el mundo.

¿Cuándo llegó a Mallorca?

—Nací en Suiza, en un pequeño y tranquilo pueblo cerca de Zúrich y llegué a Mallorca cuando tenía 9 o 10 años. Y por supuesto era una vida muy diferente a lo que es Mallorca. Desde la mentalidad, hasta la comida, las tradiciones, la moda y por supuesto el clima. Fue bastante fácil enamorarse de la Isla. Para mí y mis hermanos Mallorca es nuestro hogar y donde hemos vivido intermitentemente durante los últimos 17 años.

¿Cómo es Melina Bernardini?

—Soy una persona bastante tímida pero a la vez muy interesada en las personas y el arte. Me encanta investigar, leer, cocinar y hospedar en casa a amigos y familiares. Mi vida es muy equilibrada, pero viajamos mucho por trabajo. Entonces, aunque me encanta estar en casa, actualmente suelo vivir viajando y entre maletas durante semanas, pero eso también tiene sus ventajas. Mi madre siempre ha sido aventurera, por lo que cuando era pequeña vivimos en diferentes partes del mundo, desde América del Sur hasta Asia. Así que estoy acostumbrada a adaptarme rápidamente a diferentes escenarios. También en los viajes es donde encuentro más inspiración para la moda.

¿Qué recuerda de aquellos años en Mallorca?

—Uno de mis recuerdos son los inviernos en la Isla. Cuando la vida aquí se vuelve un poco más lenta, un poco más fría y Mallorca está un poco más vacía (gracias a Dios). Mallorca para mí siempre es el espacio en el que puedo disfrutar de cada momento del día, sin necesidad de ir a ningún lado ni hacer nada más que lo que estoy haciendo en ese momento. Vivir más conscientemente y disfrutar verdaderamente de cada conversación, momento y aventura.

¿Sigue estando muy vinculada a Mallorca?

—Trato de estar en la Isla tanto como puedo. Es donde recargo mis fuerzas. Todavía tengo a mis padres y hermanos y un gran círculo de amigos. Desde la pandemia, me mudé de regreso a la Isla porque la ‘oficina en casa’ hizo que fuera muy fácil vivir y trabajar en el paraíso. Intento estar en la Isla en primavera y otoño, pero también es importante llevar Bionda fuera de Mallorca. Por ejemplo, las ferias de moda son una oportunidad para conocer clientes y minoristas. Mis amigos de la Isla son muy creativos y emprendedores, la mayoría de ellos tienen sus propias marcas aquí o de alguna manera utilizan los tesoros de Mallorca para crear, ya sea un vino natural mallorquín, los aromas naturales de Mallorca, la música y la moda. ¡Mallorca tiene tantos proyectos y marcas emergentes, tanta gente trabajadora detrás de cada proyecto, que es genial ver la pasión de las personas por enseñar un pedacito de Mallorca al mundo!.

¿Siempre ha querido hacer diseño de moda?

—Desde que logro recordar siempre he estado dibujando y pintando. También tuve mi propia máquina de coser a una edad muy temprana (en Suiza, en la escuela, como una clase obligatoria). Y siempre se me dio muy bien, tenía un talento especial. ¡Sabía en el fondo que terminaría haciendo algo con eso! Pero mi madre se aseguró de que me formara para tener una base comercial, por lo que me pidieron que terminara una licenciatura en administración de empresas antes de hacer cualquier otra cosa.

¿Cómo surge esta colección de bikinis?

—En realidad tenía una pequeña línea de bikinis cuando tenía 19 años, solía viajar mucho a América del Sur y adoraba su sentido de la moda y, en particular, los trajes de baño. La moda de baño allí era colorista, creativa y divertida; algo muy alejado de la realidad que entonces ofrecían las tiendas mallorquinas. Así que me inspiré y comencé a hacerlos a mano gracias a lo que había aprendido en la escuela. Era una colección pequeña y vendía principalmente a amigos y familiares, pero fue mi primer contacto real con el mundo de la moda y una forma muy divertida de empezar. La colección actual surgió durante la pandemia, cuando el mundo se apagó por un tiempo durante el confinamiento. Me sentía bastante infeliz y no podía manejar bien la situación, así que comencé a dibujar y crear de nuevo. Se podría decir que era mi manera de dejade pensar en todo: mi forma de viajar y salir sin poder salir físicamente de casa.

Uno de los diseños de Bionda.

¿Qué le inspira de Mallorca a la hora de crear estas prendas?

—Mallorca está llena de inspiración, desde las pequeñas calitas, el mar, la naturaleza…

¿Qué define su colección?

—En la última colección me encantó la idea de jugar con colores pastel, ya que estos también fueron algunos de los materiales sobrantes que pudimos obtener. Sin embargo, el blanco y negro siempre será mi color básico favorito, un clásico en la moda atemporal. Pero eso no significa que tenga miedo de experimentar con los colores, simplemente me gusta crear cosas de las que el consumidor no se aburra pero que también valore durante años; piezas básicas perfectas para el guardarropa de verano.

Micheline Bernardini, pariente suya, fue una mujer atrevida y muy adelantada a su época. ¿Qué representa su imagen en la vida de Melina como persona y como diseñadora?

—Micheline era una pariente lejana mía, me hablaron de ella más adelante en mi vida y no estuvo muy presente su figura hasta entonces. Micheline me encanta porque es una muestra de coraje, fue la primera mujer en desfilar con un bikini de dos piezas en una pasarela, la admiro mucho. Sin embargo, si me pregunta si yo hubiera hecho lo mismo, me encantaría decir que sí, pero francamente soy demasiado tímida y no me gusta ser el centro de atención.

¿Qué añora de Mallorca cuando está viajando por el mundo?

—¿Por dónde empiezo? Un poco de sobrasada por la mañana, un paseíto por Valldemossa, las calitas escondidas para disfrutar de un chapuzón matinal en el mar, un buen vino espumoso natural de la Isla y, por supuesto, mi gente favorita.

¿Vendrá a la Isla para presentar la colección o realizar un desfile?

—Actualmente estamos buscando un espacio para abrir nuestro primer punto de venta físico en Palma cerca de Santa Catalina. Me encanta el ambiente, y tener una pequeña tienda conceptual siempre ha sido un sueño para mí. De momento, estamos ultimando las reformas de una furgoneta pop up de mudanzas que circulará por las playas de Mallorca, Menorca e Ibiza, con música, copas y muchos bikinis y vestidos preciosos. ¡Manténganse al tanto!

¿Qué otros proyectos prepara?

—¡Muchos! Si bien los trajes de baño siempre serán una parte importante de Bionda, actualmente estamos terminando las muestras finales de una hermosa colección de ropa de playa en Madrid con nuestro principal deseo de sumergirnos realmente en el mercado del upcycling y el reciclaje. No solo queremos crear más, queremos usar lo que ya tenemos y volver a dar vida a las piezas para que vuelvan a ser amadas. Desde faldas, jeans, vestidos, ropa de salón y accesorios, ¡casi todo! Por otro lado, los materiales deadstock también serán una gran parte de la colección, pero no la única... ¡Estén atentos!

¿A qué dedica su tiempo libre?

—Me encanta estar en la naturaleza, así que siempre que podemos, mi prometido, nuestro perro y yo nos vamos a la Serra de Tramuntana para hacer caminatas. Es mi lugar favorito de la Isla y siento que cobro vida cuando estamos allí, ¡es algo tan relajante y místico...! También nos encanta descubrir nuevos restaurantes, somos grandes amantes de la gastronomía, así que durante la pandemia hicimos una lista de alrededor de doscientos restaurantes que queremos probar cuando la vida vuelva a ser más normal... todavía estamos en ello.

En la vida, ¿Cuál es su objetivo?

—Mi sueño en la vida es hacer un cambio (aunque sea pequeño) en la forma en la que las personas compran o piensan sobre la moda y su durabilidad, pero también en su forma de vivir. Podemos hacer pequeños cambios que traen un gran impacto.

Como empresaria, ¿Cuál es el secreto del éxito?

—¡Pasión! La pasión te alimentará cuando las cosas vayan lentas y no parezcan tan color de rosa. Se trata de la pasión por tomar decisiones, hacer cambios y operar el negocio aunque a veces parezca muy arriesgado.

¿Saldrán colecciones o prendas para hombre?

—¡Sí! Tendremos trajes de baño y trajes de lino para hombres. Mi prometido ya está llevando las muestras a diario este verano y pronto saldrán a la luz.