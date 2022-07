En el marco del programa ‘Orgullosament Inca’, que se celebra esta semana en la capital del Raiguer, el Teatre Principal de la localidad acogió este martes un acto muy especial. Con motivo del treinta aniversario de la mítica película de Pedro Almodóvar Tacones lejanos, todo un símbolo del colectivo LGTBI, tuvo lugar la proyección del film, a la que asistieron Bibiana Fernández –que encarna a Susana en la película– y Diabéticas Aceleradas –que brillaron con luz propia en la actuación junto a Miguel Bosé interpretando Un año de amor, de Luz Casal–. El evento estuvo acompañado de una exposición de destacados elementos que forman parte del vestuario del film.

Las protagonistas de la noche tuvieron una llegada triunfal, en un coche descapotable y arropadas con aplausos por el público que aguardaba en la calle. Unas jóvenes bailarinas de Urban Peis interpretaron la coreografía en la que aparece Bibiana (Susana) bailando en la cárcel, uniéndose al baile la propia Bibiana. «Uff, se nota que han pasado 30 años», comentó Bibiana tras el baile.

La actriz se animó a unirse a la actuación, rememorando una escena de la película, entre aplausos de la gente.

Antes de la proyección de la película, la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, y el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, acompañaron a Bibiana y a Diabéticas a contemplar la exposición, que incluye una camiseta de Pep Noguera, regalo de Almodóvar, de 1991; una foto de promoción en la que se puede ver a Femme Letal (interpretada por Miguel Bosé) y a Diabéticas Aceleradas. Y sobre maniquíes, cuatro vestidos originales que se utilizaron en el film.

Bibiana comentó que «ha sido una delicia y una sorpresa venir. Noto el cariño de la gente y aquí seguimos», y destacó que «han pasado muchas cosas en 30 años y esta película marcó mi época». «La primera vez que vine a Mallorca fue en 1976 y la conozco muy bien, tanto por vacaciones como para trabajar, he venido muchas veces». Bibiana también habló de la fiesta del Orgullo: «España ha progresado muy bien, y no hablo de temas políticos, sino del divorcio, el aborto, el matrimonio homosexual, los derechos de minorías... etc., y tenemos el derecho de ser libres, que a veces no solo hay hambre de pan, también de libertad».

Una vez en el interior, y antes de la proyección de la película, Pep Noguera y Joan Bauçà (Diabéticas Aceleradas) se dirigieron al público recordando aquellos años. Pedro Almodóvar también dedicó unas palabras de agradecimiento, a través de un vídeo, al Ajuntament d’Inca y Diabéticas por proyectar la película en su 30 aniversario. «No he podido estar ahí porque estoy trabajando en una nueva película». Tras el pase, la artista Mistyca, interpretó Un año de amor.