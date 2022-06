Este miércoles, 29 de junio, se inicia el ciclo de charlas y conferencias paralelas a la exposición Arte y sociedad. Será en el hotel Son Artmadams, de Palma, contando con conferenciantes expertos en temas, no solo referentes al arte, sino también sobre aquello que pueda afectar a la sociedad en general. La intención es programar estas actividades los lunes, miércoles y viernes, a las 20.00 horas. La primera conferencia, que girará en torno a lo que se denomina NFT, que es una visión sobre el arte, la tecnología y la inversión, correrá a cargo de Joaquín Zapata, nacido en Palma (1973). Pintar ha sido una constante en su vida, hasta que en la universidad cambió los trazos por las palabras, ya que es licenciado en Ciencias de la Comunicación y experto en finanzas. Tras 12 años en este mundo, en 2010 vuelve a retomar la pintura como medio de expresión.

Sus creaciones están basadas, principalmente, en aspectos muy sencillos y minimalistas, siempre desde un profundo análisis e investigación, esforzándose notablemente en vincular su trabajo con los principales acontecimientos de la actualidad. Joaquín Zapata, en fechas posteriores, pronunciará una segunda conferencia, ‘Arte y estoicismo. Manual de supervivencia para vivir siendo artista’. La segunda conferencia está programada para el viernes, 1 de julio, y la dará Vikthor Clarke, a la que añadirá un ejemplo práctico y la proyección de un corto sobre su obra fotográfica, Pandemic.

Joaquín Zapata, este miércoles.

Vikthor Clarke, el viernes.

Vikthor Clarke es un fotógrafo que se considera un explorador del modo manual de su cámara, lo que le permite indagar en la fotografía de larga exposición y en la técnica conocida como light painting, disciplina con la que ha realizado exhibiciones nacionales e internacionales, además de colaborar con la Unesco. Durante su intervención, hablará sobre la fotografía de larga exposición y del light painting como herramienta para transmitir realidades subjetivas, u oníricas, así como sus posibilidades creativas, tanto pictóricas como en actos sociales, convirtiendo su exposición en algo equiparable a un show interactivo, pues a lo largo del mismo realizará proyecciones y exhibiciones en directo, donde se verá que la fotografía light painting es una disciplina fotográfica muy emparentada con las artes pictóricas.

El joven cantante mallorquín, de ascendencia murciana, JPrince, se presentará el viernes en Es Gremi.

Va por el buen camino

El próximo día 1 de julio, a partir de las 18.10 horas, el joven artista mallorquín JPrince (Junior Prince) actuará en la sala Es Gremi junto al artista internacional, Cris MJ, autor del single Una noche en Medellín. Y es que el mallorquín, aunque de origen murciano, está demostrando con 14 años una gran personalidad y versatilidad a la hora de hacer música, puesto que, sobre todo, se maneja muy bien en el género urbano como ha demostrado en su último single, El Muelle, con más de medio millón de reproducciones en YouTube, así como en estilos de música más románticos, en los que se desenvuelve casi rayando la perfección.

De JPrince hay que destacar también que, a su corta edad, es compositor, y que ya tiene un contrato discográfico con Alpha Music Studios, la productora musical con sede en Palma, donde están convencidos de que pronto será un artista de referencia nacional e internacional. En el concierto del día 1, viernes, JPrince actuará junto a grandes estrellas, como el mencionado Cris MJ, Esteban Daza y Susso Ramírez, sin olvidar a grandes DJ que animarán la velada y que son Loca Urban, Jason Mata, Adrian L, Sergio González y el maestro, Óscar Romero.

Biografía

Jaume Fernández Balaguer ha escrito Cecili Buele. Biografia d’un rodamon, el cual, por muchas razones, pero sobre todo por ser quién es Buele, y por haber hecho lo que ha hecho a lo largo de su vida: sacerdote, político, pero sobre todo buena persona con la coherencia como referente, el libro va a ser más que leído. Y como el autor lo sabe, ha programado una serie de actos para presentarlo… Actos que comenzaron ayer, en la iglesia parroquial de l’Encarnació, de Palma, para continuar hoy, en Marratxí, concretamente en el Molí del Museu del Fang (sa Cabaneta), a las 19.30 horas, y seguir el miércoles, también a las 19.30 horas, en el Casal de Cultura Son Ciurana. Eso para empezar. Por todo ello, enhorabuena a Jaume y a Cecili.

El viernes próximo, todos con él.

¿Nos unimos a él?

El próximo viernes, sobre las siete de la tarde, Juan Campos cerrará definitivamente Discos ¡Oh!. Será, para él, un momento triste, pues pondrá punto y final a 36 años de su vida… Aunque también tendrá cabida la satisfacción por marcharse tras haber hecho lo que le ha gustado siempre: convivir con la música y con las personas que la aman. Por eso es por lo que pienso que estaría muy bien que nos sumáramos al cierre, cuantos más, mejor. Además, como es un señor, lo deja todo, por si el que llegue necesita algo de lo que queda. Y al día siguiente hará entrega de la llave al propietario del local. Aunque para Campos el cierre de Disco ¡Oh!no será el fin de su relación con la música, ya que esta continuará, ahora como dj., puesto que son muchos los compromisos que, como tal, tiene firmados para este verano. Compromisos en forma de verbenas, pinchadas en locales, y bodas, bautizos y comuniones. Por tanto… ¿Nos vemos el viernes, sobre las 19.00 horas, frente a Discos ¡Oh!, para decirle hasta luego y, de paso, echarle una mano cuando baje la puerta metálica…? Incluso le podemos mantear, como se suele hacer con los grandes.

Varios proyectos

Hace unos pocos días, la pintora Malena Tous organizó una fiesta de verano en su estudio escuela, a la que asistieron más de seiscientas personas, entre ellas vecinos del barrio y alumnos suyos, puesto que, como sabemos muchos, además de pintar y exponer, se gana la vida dando clases de pintura, y se ve que con éxito, pues tiene más de 25 alumnos, además de lista de espera. El motivo de la fiesta no fue otro que el de fomentar la convivencia y hacer barrio reuniendo a los vecinos y a los alumnos, dar la bienvenida al verano, pasar una tarde agradable y, de paso, mostrar el trabajo de estos, «y los míos, que son los de las paredes –indicó–, mientras que los de ellos están en los caballetes, que como se puede apreciar son auténticas obras de arte, pese a que algunos de sus autores están entre los ocho y los doce años». Malena, en cuanto a proyectos, tiene varios, pero principalmente cuatro: seguir pintando, no parar de dar clases, hacer una exposición antológica «que será aquí, pues son tantos y tan grandes los cuadros que tengo, que no caben en una galería» –exposición que todavía no tiene fecha, aclara–, y conocer mundo, «con lo cual, además, despejas la mente». Pues le deseamos de corazón que todos esos proyectos salgan adelante.