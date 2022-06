Las vacaciones de Cristiano Ronaldo en Mallorca están dando mucho juego. Algunos vecinos están hartos del portugués y sus amigos. Noche sí y noche también, la música suena a todo volumen, además de un sonado repique de campanas, la noche del martes, proveniente de la capilla que tiene la finca. Lo triste es que además de los vecinos, entre los afectados se encuentran pacientes y personal del hospital Joan March, ya que dicho centro sanitario linda con la casa en la que se hospeda CR7 y los suyos.

Por cierto, el lunes, el mismo día en que su Bugatti se empotraba en la entrada de una vivienda cercana a la finca, Georgina y su bebé, Esmeralda, llegaban a la consulta de pediatría del Dr. Vilches, en la clínica Juaneda de Palma. Al parecer, la pequeña no coge el peso que corresponde y Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo andaban algo preocupados. Georgina entró por la puerta principal de la clínica Juaneda y fue atendida rápidamente por el personal, acomodándola en una sala fuera de la zona de Pediatría. El chofer la esperó en el coche en el parking reservado para minusválidos. La salida del centro hospitalario fue tan discreta como la entrada.

Entre los amigos, que estos días, están alojados en casa de Cristiano, está el conocido tertuliano deportivo, y madridista hasta la médula, Edu Aguirre, del programa El chiringuito de jugones, en La Sexta, que presenta Josep Pedrerol. El pasado año también estuvieron Edu y su mujer invitados por CR7 y Georgina. Ambas parejas son muy buenas amigas desde hace años. Y aunque la belleza no se pega, a Edu Aguirre parece haberle influenciado Cristiano a la hora de alimentarse y hacer deporte, pues muestra un estado físico envidiable. Por cierto, Edu Aguirre sabe quién iba al volante del Bugatti cuando se estrelló. Quizás quiera contarlo en El chiringuito.