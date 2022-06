Settebello-Equus Mallorca consigue el podio en la XLIII Regata de las Fuerzas Armadas izando su Gran Estela, performance conmemorativa del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano. El velero Settebello-Equus Mallorca ha participado en su segunda regata desde que Luis Maraver, Mariano Mayol, Luca Monzani, Carol Romero, Juan Segura y Xino Arcade rindieran su artístico homenaje a la gesta de Magallanes y Elcano, utilizando como lienzo las velas de este histórico velero de regatas, que ya las había mostrado hace un mes, en el Trofeo Aquiles de Vita, prueba final de la Liguilla Dos Estaciones del Club de Vela Port d’Andratx.

Con su obra de arte izada, y luciéndola en una espléndida y ventosa bahía de Palma entre casi noventa barcos inscritos, el Settebello-Equus Mallorca se supo situar en todo momento en las primeras posiciones de la clase ORC, quedando tercero, a pocos segundos del Aifos, buque insignia de la Comisión Naval de Regatas de la Armada Española, que se clasificó en segunda posición, detrás del In Situ. En la regata, que ha sido organizada por la Armada Española y el Real Club Náutico de Palma, han participado embarcaciones de las clases ORC, monotipos y vela ligera, divididas en tres recorridos costeros diferentes. El más corto, de 6,5 millas, para las embarcaciones de vela ligera, con regreso desde el islote de la Galera para llegar hasta la meta común para todas las clases, situada justo en la entrada del puerto de Palma. Los monotipos han llegado hasta la altura del Club Nàutic S’Arenal antes de regresar a puerto. Y los más grandes de crucero han cubierto la ruta más larga, de 12,6 millas, virando una baliza situada en Cap Enderrocat, antes de enfilar el recorrido de vuelta.

Para participar en esta regata, la legendaria embarcación, patroneada por Luca Monzani, ha contado con una tripulación de lujo, formada por miembros del equipo de Vela Adaptada del Club de Vela Port d’Andratx, que ha demostrado durante toda la travesía su valía y destreza navegando junto a una parte del equipo habitual y a la regatista Aina Bauzá, futura participante en la Mini Transat 2023, o regata transatlántica en solitario. Y es que el club andritxol ha puesto todos los medios para que esta regata conmemorativa del V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo Magallanes-Elcano, fuera un día especial, en el que además de mantener un compromiso de inclusión social que lleva mucho tiempo llevándose a buen término y con magníficos resultados, ha contribuido a promover la obra artística conmemorativa en la bahía con todo lo que ello conlleva, cultural, deportiva, social y mediáticamente. Además, esta regata le ha servido al Settebello-Equus Mallorca como prueba de cara a su participación en la 40 Copa del Rey de Vela Mapfre, prevista para el próximo mes de agosto.

La actriz Adela Mira cuenta la historia basada en su propia experiencia.

Monólogo

Desde la Associació de Veïns Es Fortí, su presidente, Salvador Maimó, y Marga Flexas, voluntaria de dicha asociación, nos comunican que el próximo 29 de junio, en el Teatre Catalina Valls, a las 20 horas, se presentará Palpant… Palpant, un monólogo que gira en torno al cáncer de mama, interpretado por Adela Mira Collado y escrito por Xesca Palou sobre lo que aquella, operada de cáncer de mama, le ha contado. Con Adela estuvimos hablando anteanoche. Nos contó que Palpant…Palpant pretende dar voz a las personas con cáncer de mama. Es un monólogo de cerca 50 minutos de duración, en el que ella le cuenta al público su experiencia, desde el inicio hasta hoy, «porque tras operarte, como me operé yo, en 2018, sigue un proceso que todavía no ha terminado… Quiero decir que hay más cosas tras la operación… Porque no solo son los sentimientos, emociones, impresiones, confesiones, etc., que la afectada tiene desde el momento en que le detectan la enfermedad, sino que hay más cosas... La operación, el postoperatorio, la curación, etc.», lo cual, Adela, se lo cuenta al público con mucho respeto y delicadeza, pero también, a veces, echando mano de humor. Palpant... Palpant pretende también que nos involucremos con las personas que padecen esta enfermedad, de la cual tampoco tenemos mucha información. Por eso hay que ver Palpant… Palpant. Ver y escuchar a Adela…

La exposición ‘Arte y sociedad’, en el hotel Artmadams. Foto: PILAR PELLICER

Con vino propio

lEn la galería de arte del hotel Artmadams, echó a andar la segunda edición de Arte y sociedad, creada por el artista (escultor y fotógrafo) Juan Antonio Montañez, en la que están participando 29 pintores y 11 fotógrafos de la Isla, lo que sin duda es un éxito. La exposición, de la que seguiremos informando en días próximos, podrá visitarse hasta el 22 de julio. Y si días atrás Montañez expuso los motivos por los que resucitaba Arte y sociedad, hoy, viendo el buen recibimiento que le dio el público anoche a este evento, y que seguramente le seguirá dando a lo largo de los días en que esté abierta, quisiéramos transmitir a la clase política responsable de la Cultura que, visto lo visto, organizara más actos de este tipo, puesto que espacios tiene para ello… Pero no les saca el rendimiento que su capacidad –la del local– permite, puesto que su resonancia es tan mínima que apenas llega al público. Es más, ni los artistas, según confesaron algunos anoche, saben a quién, ni dónde dirigirse para presentar sus propuestas. Es un sugerencia que hacen, claro.

Botellas de vino Macià Batle para la exposición ‘Arte y solidaridad’.

Por otra parte, dejaremos constancia de que la exposición Arte y sociedad tiene también su botella de buen vino –¡como que es de Macià Batle!–, en su triple versión de tinto, blanco y rosado, con la etiqueta del cartel de la exposición, ilustrado con una obra de Nuria Bosch. Pues ¡bienvenido Arte y sociedad..!, que contará, en breve, con un ciclo de conferencias, de las que os informaremos.