Los pronósticos indican que este verano, que comienza oficialmente hoy a las 11.14 horas, será el más caluroso y seco de los últimos tiempos, no en vano la primavera se ha despedido con una ola de calor de récord para un mes de junio. La nueva estación durará 93 días y 16 horas, hasta el próximo 23 de septiembre, cuando llegue el otoño. Una de las protagonistas de este verano es la mallorquina Cristina Juan Picazo, residente en Andratx y representante de Balears en el certamen nacional Miss Tourism World Spain 2022. Es un título de belleza que casi logra en 2016, alzándose en aquella ocasión con la banda de primera dama. Esta semana, la organización se ha puesto en contacto con ella para que participe en el evento que se celebrará en octubre en Peñíscola (Castellón) del 10 al 17 de octubre.

«Sin duda, es una gran noticia, ya que hace seis años, cuando me presenté, me quedé con ganas de disfrutar la experiencia de representar a mi tierra», comenta Cristina Juan, licenciada en Periodismo y que actualmente estudia Márketing y Publicidad. «Este verano trabajaré en la discoteca M One del Port d’Andratx y al finalizar los estudios me gustaría dedicarme al mundo de la comunicación». Respecto al verano, Cristina Juan comenta que «es mi estación preferida del año ya que soy muy friolera. Pese a tener que trabajar pienso disfrutar de mis ratos y días libres para ir a la playa o salir con las amigas a tomar algo en cualquier terraza».

Apasionada de la lectura, el cine y especialmente del mundo de la moda, a sus 28 años de edad, con 1,71 de estatura y unas envidiables medidas, Cristina Juan es una de las modelos mallorquinas que más vemos en las pasarelas. De cara al certamen nacional, «pienso prepararme en el gimnasio como si se tratara de unos juegos olímpicos y mantener una buena alimentación. Son dos rutinas de mi vida diaria pero ahora las llevaré a cabo con más motivo». Camp de Mar, Cala Llamp, Caló des Monjo o Cala Fornells son algunos de sus lugares favoritos para darse un refrescante chapuzón y ver románticas puestas de sol. Si se cumplen las previsiones meteorológicas para este verano, sin duda los baños en el mar serán la mejor forma de paliar las altas temperaturas hasta que llegue el otoño.