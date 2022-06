Coincidimos este miércoles en Hostias como panes, programa que puede verse en YouTube, y que conducen Tony Bauzá y Jonny Darder, con Martina Benvenutto, mujer transgénero, que había acudido para hablar sobre su vida, cosa que hizo a través de una extensa entrevista. Martina, que estaba bellísima, habló de muchas cosas respecto a su vida, a la vez que sacó la cara a favor de aquellas personas que, como ella, habían nacido en un cuerpo equivocado. «La gente, afortunadamente, cada vez nos entienden mejor, pero queda todavía mucho por recorrer», afirma Martina, y señala que los políticos, antes de afrontar el problema y crear leyes para normali- zarlo, «deberían de hablar con nosotras y nosotros, que somos realmente quienes conocemos en profundidad cómo resolverlo, ya desde la misma escuela». Pero esa es otra historia, que puede ser motivo de un debate. Porque como muy bien dice ella, «se ha adelantado mucho, pero queda todavía camino por recorrer».

Porque el haberla traído hoy a esta ventana es debido a que el próximo sábado presentará los actos que tendrán lugar en sa Feixina con motivo de la Palma Pride Week, la fiesta del Orgullo LGTBI que por primera vez se celebra en Mallorca, «algo que, como digo, nunca se había hecho. ¿Que por qué yo la presento? Pues porque una de las organizadoras del evento, Kristin Hansen, me lo pidió. Y yo, por lo que en sí significa este acto, muy encantada y agradecida, le dije que sí. Por eso, y porque para mí es un verdadero orgullo poder dar voz a tantas personas que luchan por lo mismo en un día tan importante. Y también porque cuando damos valor a nivel emocional nos damos cuenta que las oportunidades llegan solas. No es un camino fácil, sólo tenemos que luchar y seguir avanzando, independientemente de que un día puedas tropezar. Por ello, presentar la gala de apertura es algo verdaderamente importante para mí, ya que tengo una responsabilidad muy grande, por lo que daré todas mis fuerzas para que la palabra Pride suene por todo el mundo. En la apertura contamos con artistas nacionales e internacionales, así como distintas personalidades del ámbito cultural. Por tanto, estamos ante una semana cargada de diversas actividades culturales y artísticas, talleres, mesas redondas, etc. Pero, sobre todo, será una semana repleta de amor y de mucha cooperación. Por eso estoy súper feliz de poder compartir con tod@s este día tan maravilloso».

¡A Hungría!

Martina no quiere desvelar cómo lucirá esa noche, «pero está claro que mi loock va a variar a medida que vayan transcurriendo las horas. Pero para mí lo más importante no soy yo, sino la fiesta en sí y, repito, la reivindicación que pretende». Por cierto, y al margen de la fiesta, a Martina, que además de presentadora es modelo, diseñadora y actriz, le preguntamos si es cierto que la próxima semana va a viajar a Hungría, y … «Pues sí, marcho a Budapest, a grabar un spot de publicidad para una conocida marca de champú, cuyo nombre, por cuestiones de contrato, no puedo desvelar. Y, pues que volviendo a la fiesta del sábado, grito, agradecida y emocionada, y como bien dice la canción de mi querida Lina Morgan: ¡Gracias por venir!

Catalina Caldentey, Nati Francés, Ricard Llorens, Lucía Parra, Carmen Cañadas y Natalia Ranieri trabajan duro para que Joanart sea un éxito.

Joanart

El próximo 24 de junio, Calvià volverá a celebrar su patrón con el ya consolidado Joanart. Será la séptima edición de este paseo artístico multidisciplinar por Calvià Vila. Un evento que congregará a artistas y creadores en una jornada cuya actividad central será una exposición en la Sala del Consistorio. Joanart regresa con fuerza tras el paréntesis entre 2020 y 2021, años en los que, pese a la pandemia, no se interrumpió… Aunque se celebró a través de una convocatoria un tanto especial. De hecho, el Joanart 2020fue la primera actividad organizada por el Departamento de Cultura después de los meses de confinamiento, contratándose a partir de 2021 la gestión de la exposición, la cual, tanto este año como el pasado, ha sido comisariada por Carmen Cañadas, Lucía Parra y Ricard Llorens, que se ha traducido en un notable trabajo, sobre todo en cuanto a la tarea de investigación de artistas y obras participantes, además de gestionar su participación. En esta edición habrá también actividades infantiles, talleres de cómic, reciclaje y conciertos en la Plaça de Vila. Mientras que en el Ajuntament, una vez inaugurada la exposición, se procederá a la firma del acuerdo marco de aplicación del código de buenas prácticas en las artes visuales, entre el Ajuntament de Calvià y la Asociación de artistas visuales de les Illes Balears (AAVIB). El programa no se ciñe exclusivamente al 24 de junio, puesto que se complementa, este sábado, día 18, con el estreno de la obra de teatro Escalar un gegant, de Bernat Molina, ganadora del Premi Rei En Jaume de Teatre 2021, obra que está interpretada por Santi Pons y Xavi Núñez, además, contacontes, en Can Verger, el 21 de junio, y el 24, actividades familiares en la Plaça de les Collidores d'Olives, organizadas por la Associació d’Amics i Veïns de Calvià Vila.

Cartel del VI Torneo de Golf Círculo Mallorquín, a disputar el domingo.

Cena

Este próximo domingo, 19 de los corrientes, el Círculo Mallorquín organiza su VI Torneo de Golf, a celebrar en el Golf Maioris Mallorca. Le entrega de premios del mismo tendrá lugar ese día, pero por la noche –la cena dará comienzo sobre las 20 horas–, y será en la terraza del hotel Artmadams –conocida por Artwall–, ya que, aparte de que el lugar es inmejorable para una cena veraniega –o mejor, primaveral, aunque a dos días de que comience el que se presume calurosísimo verano–, es uno de los patrocinadores de dicho trofeo. Además de la entrega de los trofeos, habrá sorteos entre los asistentes, con fantásticos premios, entre otros, estancias en el hotel, lotes de vino, masajes, regalos, etc. Pues nos vemos.