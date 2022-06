Derrochando elegancia, belleza y simpatía, Mar Saura estuvo este martes en Sóller, concretamente en el centro de estética Tress by Sonia Canyelles, para presentar sus fórmulas cosméticas Ocean by Mar Saura y la nueva tecnología médico estética Terssia Gold. La modelo, actriz, presentadora, y ahora empresaria, que cautivó a finales de los 90 y en la década del 2000 en películas y series de televisión como Ángel o demonio, La puerta abierta, Escenas de matrimonio, La que se avecina, etc, sigue deslumbrando en la gran pantalla, ahora en México, donde reside.

¿A qué se debe esta visita?

–Pues tengo una línea de cosmética que se llama Ocean que hace dos años salió al mercado, con todo el trabajo previo que ya suman cinco años, y me hacía mucha ilusión estar aquí en Mallorca con Sonia Canyelles y Teresa Anllo. Hacía años que no venía por trabajo a la Isla, en la que tengo muchos amigos y amigas. Mallorca tiene una energía especial. Yo soy mucho de energías.

¿Cómo surgió el proyecto de crear su propia marca de cosméticos?

–Nació de un sueño que tenía hace muchísimo tiempo, de una necesidad al no encontrar esos productos que ofrecieran lo que yo quería para mi piel. Así que, con un grupo de especialista comenzamos a trabajar y justo cuando llegó la pandemia ya tenía el proyecto para ver la luz.

Además, ¿sigue trabajando frente a la pantalla?

–En los últimos siete años estoy trabajando detrás de las cámaras, produciendo y dirigiendo publicidad, pero también el mes que viene estreno en México Un retrato de familia. Una película de la cual estoy muy contenta.

¿A partir de cuándo comenzó a cuidar su piel?

–Comencé en el mundo de la moda y la interpretación a los 16 años y siempre me he cuidado. Tenga en cuenta que hacía muchas horas de rodajes, sesiones de fotos, etc. y eso estropea mucho la piel. Pero le contaré un secreto, ahora necesito mi momento por la mañana y por la noche para aplicar mis rutinas y con ello desconecto. Me pongo música, enciendo incienso y me tomo una copa de vino mientras me desmaquillo. Es mi momento.

¿Cómo se cuida por dentro?

–Hago deporte, ejercicio puro y duro al aire libre. Como de todo y me gusta cocinar. Cocino muy bien. Veo que no me sigue usted en las redes porque cuelgo muchísimas recetas. Y en la pandemia he comenzado a meditar y darle importancia a las pequeñas cosas.

Mar entre Teresa Anllo, cofundadora de Terssia Gold, y Sonia Canyelles.

¿Cuál es su estilo en el vestir?

–La moda siempre me ha apasionado. Para un día normal prima la comodidad y apuesto por prendas básicas. Cuando el evento lo requiere intento ir más sofisticada, con prendas que formen parte de mi personalidad, no porque sea tendencia. Quiero vivir el presente, el aquí y el ahora y saborear cada segundo.