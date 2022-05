El pasado sábado, frente al muelle de espera del Club Náutico de Andratx, más de quinientas personas pudimos asistir a la presentación del Settebello, un velero de competición de 45 pies de eslora, cuyas velas han sido pintadas por cinco artistas, Luca Monzani –promotor de la idea–, Mariano Mayol, Joan Segura, Carol Romero y Luis Maraver. Velas pintadas en homenaje a Magallanes y Juan Sebastián Elcano. O lo que es lo mismo, velas en homenaje a la primera vuelta al mundo en barco. Fue un acto para quitarse el sombrero, tanto por lo que significó como por su organización.

En la vela mayor del Settebello vimos cinco pinturas referentes a otros tantos momentos del viaje alrededor del mundo. Así, de arriba hacia abajo, la primera, obra de Mayol, es una referencia a la salida de la expedición desde Sevilla; la segunda, obra de Luca, tiene que ver con Río de Janeiro; en la tercera, Juan Segura, refleja el viaje hacia el Sur, el descubrimiento del estrecho de Magallanes; en la cuarta, Carolina Romero nos da su impresión de la inmensidad del Pacífico; por último, Maraver plasma la muerte de Magallanes, en Filipinas. En la vela menor, Monzani, nos muestra a Juan Sebastián Elcano; Segura, las Islas Molucas; Mayol, el encuentro de dos océanos en el Cabo de Buena Esperanza; y Maraver, las islas de Cabo Verde, tierra hostil, pues es territorio portugués, y Torre del Oro, o llegada de los 18 supervivientes a Sevilla. El evento, que es la primera parte de La gran estela, producido por Bronx, está patrocinado por Equus Mallorca Luxury Real Estate, y cuenta con el apoyo del Club de Vela andritxol, la Armada española, V Centenario y la Real Federación Española de Vela. Nos contó Luca que lleva preparando este acto desde hace un año, «aunque la ejecución del mismo la hemos hecho en cinco semanas». Pues felicidades, puesto que fue un éxito.

Días atrás, exalumnos del colegio El Liceo Español se reunieron a manteles en el restaurante Es Muntant. Antes asistieron a misa en la basílica de Sant Miquel.

Ex del Liceo Español

A finales de la pasada semana, un grupo de exalumnos del Liceo Español, colegio que estuvo ubicado en avenida de Comte Sallent, de Palma, se reunieron a manteles, lo cual suelen hacer una vez cada año. Paco Frau, exalumno de dicho centro, nos decía que hasta no hace muchos años, nos reuníamos a almorzar por cursos, «pero como cada vez vamos quedando menos, ahora nos reunimos todos los supervivientes de aquellos años, cuyas edades están sobre los 80… Y que sea por muchos años más». El almuerzo estuvo precedido de una misa, celebrada en Sant Miquel, de Palma. «Algunos de los que asistieron a ella no pudieron ir a comer, por lo que en el restaurante Es Muntant, de Establiments, seríamos 34 comensales. Cada uno comimos de menú… Y es que llegados a estas edades, no es fácil comer todos de lo mismo».

Juan Montañez ya está trabajando para la segunda edición de ‘Arte y sociedad’.

Pintura y fotografía

El escultor y fotógrafo Juan Montañez quiere organizar la segunda edición de Arte y sociedad, exposición en torno a cómo el artista ve la sociedad en la que nos ha tocado vivir, con sus ventajas e inconvenientes, o destacando lo más positivo o lo más negativo de ella. «La primera edición fue en 2019, en Ciutadà Il·legal –nos recuerda–, y en ella participaron, entre pintores y escultores, treinta artistas. Y a decir verdad, fue un éxito, ya que en los tres días que la hicimos acudió mucho público, lo cual nos animó a hacer una segunda edición, cosa que la COVID impidió. Por eso, ahora, tras la pandemia, intentaremos reunir a otros treinta artistas, en esta ocasión pintores y fotógrafos, con la intención de hacerla itinerante, llevándola a distintas localidades de la Isla. Y aunque aun tengo que hablar con los España, mi intención es inaugurarla en el Hotel Artmadams, primero porque es un hotel que promueve el arte, y segundo, porque queremos apoyar el mural de José Luis Mesas. En el caso de que no pudiéramos hacerlo allí, buscaríamos otro escenario. Incluso le pediríamos al Ajuntament de Palma que nos cediera algunos de sus locales dedicados al arte, o teatros, sabiendo de antemano que nos puede decir que no, y más cuando la temática es, como he dicho, la sociedad en que vivimos, o cuando sabemos que no es muy dado a dar luz verde a las propuestas artísticas de la ciudadanía en general».

Os aseguramos, tras haber leído su borrador, que ‘Sin reglas’ os va a gustar.

Sin reglas

El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de leer el borrador del libro Sin reglas, escrito por Patricia Chinchilla, quien ya lo ha entregado a la editorial para su publicación. Es un libro que gira en torno a las infidelidades que catorce personas han cometido a lo largo de su existencia y de las causas que las han propiciado. Personas metidas de lleno en esa etapa de la vida denominada menopausia, en ellas, y andropausia, en ellos. ¿Que qué os podemos adelantar de este libro? Pues, sobre todo, que vais a disfrutar leyéndolo. Incluso, más de uno, os vais a identificar con sus protagonistas –catorce en total, siete mujeres y otros tantos hombres–, y más si sois menopáusicas y andropáusicos. Son historias distintas sobre un tema cotidiano, la infidelidad, del que nadie, que sepamos, ha hablado en primera persona y con tanta claridad. Personas que, como decimos, a lo mejor conoces. Vaya, pues, nuestras felicitaciones a Patricia por plasmar su idea en un libro, ameno y fácil de leer, y a los protagonistas del mismo, por la franqueza con la que se han expresado.

Almuerzo taurino

Y acabamos con más reuniones en torno a manteles. En esta ocasión nos referimos al tradicional almuerzo que la Peña Gastronómica Taurina de Mallorca, presidida por Miguel Herranz, organiza cada mes, y que en este se celebra hoy, miércoles, en la Casa de Andalucía de Mallorca. Al mismo asistirá, como invitado especial, Jaime Pons, ganadero y propietario de la finca de reses bravas de Son Rossinyol. Con toda seguridad se hablará de toros y de las corridas que este verano se celebrarán en la Isla.