Los rumores de que Shein vaya a cerrar ha desatado el pánico entre los numerosos usuarios en estas dos últimas semanas. Y no es de extrañar ya que el gigante online chino tiene una gran cantidad de clientes de todo el mundo que están al tanto de las últimas novedades gracias a su variedad de ropa, accesorios y complementos, con reducidos precios y suculentos descuentos que invitan a comprar. Pero la compañía no solo aglutina adeptos por sus precios, sino por sus amplios tallajes que se adaptan a todos los cuerpos, que la mayoría de tiendas no tienen en cuenta (o no les interesa). Es tanto el terreno que está ganando en el mundo textil que supone cada vez una amenaza mayor para Inditex, H&M y otras firmas de primera línea, que miran con recelo su estrategia SEO y el marketing intensivo en redes sociales.

Mientras que el terremoto Shein desmonta cada vez más las reglas del juego de la ropa rápida (del conocido fast fashion), un vídeo en TikTok comentando la posibilidad de que el gigante chino cierre en Europa ha alertado a los cientos de seguidores que el autor del vídeo tenía en esta red social. El detonante ha sido una interpretación (errónea) del Plan de Acción para la Economía Circular presentado el pasado 30 de marzo por la Unión Europea (UE) por uno de sus consumidores, y la continua difusión de otros usuarios de TikTok y Twitter que han ido alimentando el bulo. Este noticia falsa también ha servido para que aparezcan personas en contra del modelo comercial de Shein en cuanto a la sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Inditex y Shein son los dos gigantes de la industria del fast fashion. ¿Qué es el Pacto Verde? El Plan de Acción para la Economía Circular es un acuerdo alcanzado este mes de marzo en la Unión Europea con el que se pretende poner fin al modelo de fast fashion ya que es una uno de las industrias más contaminantes del mundo, según un estudio de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, de abril del 2019. Por lo tanto, el Plan no quiere cerrar las tiendas de fast fashion sino que estas mismas empresas (como Shein o Inditex) establezcan requisitos de diseño ecológico para sus productos textiles. El Pacto Verde Europeo pretende impulsar una moda circular y sostenible, en contraposición de la contaminación y el consumismo fomentado por la industria de la moda rápida. En definitiva que «casi todos los bienes físicos comercializados en la UE sean más respetuosos con el medio ambiente». El objetivo, eso sí, no es abolir este modelo productivo de la noche a la mañana, sino que se ha ideado la llamada «ruta de transición». La estrategia incluye pequeños puntos para encaminar la reconversión, como una mayor colaboración publico-privada para ampliar la circularidad de las prendas, impulsando la reutilización o impulsando nuevos modelos de negocio circular. En cualquier caso, para que los efectos de estas políticas repercutan en las empresas aún hay que esperar. Por el momento, se trata solo de una propuesta ya que aún el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo deben dar luz verde. Por su parte, Shein no se ha hecho eco de la noticia y no ha producido ninguna información ni comunicación por parte de las autoridades de la compañía china. Además, de comunicar una nueva información respecto a las políticas europeas sobre sostenibilidad, este también afectaría al imperio de Inditex, de Amancio Ortega, que utiliza el mismo sistema de producción rápida de prendas.