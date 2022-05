Numerosos usuarios en las redes sociales han entrado en pánico en los últimos días al circular la noticia del supuesto cierre de Shein en Europa. Sin embargo, se trata de un bulo, surgido a raíz del Pacto Verde Europeo. Ante la (falsa) noticia del cierre de la compañía china, han sido muchos sus clientes que han expresado su descontento. Y es que Shein ofrece prendas de moda a precios muy baratos. Esto lo logra gracias a su modelo de negocio, basado en clonar modelos de moda o lucidos en las pasarelas y replicarlos a base de mano de obra barata y materiales muy económicos -y de mala calidad-. Es la conocida como fast fashion: moda rápida, de mala calidad y de usar y tirar. Pero la compañía no solo aglutina adeptos por sus precios, sino por sus amplios tallajes. «Si cierra Shein la verdad que yo no sé donde me voy a vestir porque en el resto de tiendas no me entra nada», expresaba una usuaria en Twitter.

Si cierra Shein la verdad que yo no sé donde me voy a vestir porque en el resto de tiendas no me entra nada y la gente que estáis pidiendo que se cierre por explotación y demás sois tontisimas porque eso pasa en tooooodas las tiendas. — 𝗪𝗮𝗿𝗵𝗼𝗹 (@warholgrrrl) May 16, 2022 Si cierra shein la gente de tallas grandes sale en pelotas a la calle por que las tiendas en físico tienen como mucho una cuarenta y de milagro es una cuarenta de verdad no una 37 a la que ponen 40 y no olvidemos el dinero, hasta el Primark subió los precios. — Hoh ♡ TONY MONTANA (@groove07) May 16, 2022 si cierra shein m niego a salir a la calle no m voy a gastar 20€ en un top q me tape medio pezon del bershka cuando tengo el mismo xulisimo por 3€ en shein yalohedicho — shorty (@whosmg16) May 17, 2022 El Pacto Verde Europeo El origen del bulo se debe al «Pacto Verde Europeo». Se trata de un acuerdo alcanzado este mes de marzo en la Unión Europea con el que se pretende poner fin al modelo de fast fashion. Sin embargo, no se ha producido ninguna información ni comunicación por parte de las autoridades acerca del cierre de la compañía china. Además, de comunicar dicho cierre, este también afectaría al imperio de Inditex, de Amancio Ortega, que utiliza el mismo sistema de producción rápida de prendas. El Pacto Verde Europeo pretende impulsar una moda circular y sostenible, en contraposición de la contaminación y el consumismo fomentado por la industria de la moda rápida. El objetivo, eso sí, no es abolir este modelo productivo de la noche a la mañana, sino que se ha ideado la llamada «ruta de transición». La estrategia incluye pequeños puntos para encaminar la reconversión, como una mayor colaboración publico-privada para ampliar la circularidad de las prendas, impulsando la reutilización o impulsando nuevos modelos de necio circulares.