La coreografía de Chanel en su actuación de Eurovisión causa furor en las academias de baile. Movimientos de distintas disciplinas de la danza y expresivos signos presentes en la puesta en escena de SloMo se han convertido ya en un nuevo lenguaje de expresión. Mientras los adolescentes repiten una y otra vez en los patios de los colegios y en la calle la coreografía que ha llevado a España al tercer puesto del festival, profesores y directores de academias de baile destacan el esfuerzo y la cantidad de horas de ensayos de la cantante y su equipo de baile para alcanzar ese brillante resultado.

Ángela Bruno, exbailarina profesional y propietaria de Angela Bruno Dance Factory, escuela reconocida por el Consejo Internacional de Danza y galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales, considera que «Chanel es una bailarina polivalente. Refleja una gran formación y mucho trabajo. Desprende potencia, un carisma brutal y mucha personalidad». La actuación de Chanel Terrero y su SloMo ha ocasionado ríos de comentarios, desde su vestuario, confeccionado por Alejandro Gómez Palomo, jurado de Maestros de la Costura, hasta la seguridad de la cantante, actriz y bailarina cubano-española moviéndose con total destreza sobre tacones. «Bailar con tacones es difícil pero el estar formada en ballet ayuda, sobre todo a no lesionarte», comenta Ángela Bruno.

Alumnas de Ángela Bruno en un movimiento de danza contemporánea.

La coreografía

«En la coreografía de SloMo hay movimientos de baile moderno, street, hip hop, alguna cosa de contemporáneo, y mucho sexy style». Por otro lado, la actuación de Chanel, «me trasmite empoderamiento. Es inspirador y un gran trabajo del coreógrafo Kyle Hanagami». Kyle Hanagami es un bailarín norteamericano, de 35 años y residente en Los Ángeles. Ha trabajado con Britney Spears, Jennifer López y Ariana Grande, entre muchos otros artistas, y en programas de televisión como Factor X, The Masked Singer y Cómo rockear, de Nickelodeon.

El coreógrafo Kyle Hanagami y el bailarín mallorquín Álex Mandón.

Precisamente, Hanagami está trabajando con el joven bailarín mallorquín Álex Mandón Rey, componente del grupo pop Stars Now United, a quien conoce muy bien. «Es nuestro coreógrafo, con el que llevamos trabajando desde hace un año. Es una persona muy exigente y uno de los mejores creativos del mundo», comenta Álex, quien estos días se encuentra en Palma y visita la academia Top Dance, que abrió su madre hace 20 años y donde se ha formado. «De Kyle Hanagami lo que más me marca es su exigencia y pasión por todo lo que hace. El baile de SloMo lleva el sello de Kyle. Es muy él, los movimientos, la manera de interpretarlo, todo». Álex destaca que «Kyle es como un amigo. Se hace querer por la gente con la que trabaja. De Chanel, uno de sus puntos fuertes es su cuerpo de baile y eso ha proporcionado un resultado increíble en el festival de Eurovisión». La coincidencia entre Chanel y Álex hace que, además de compartir el mismo coreógrafo, tengan el mismo profesor de canto. «Sí, Leroy Sánchez también es mi profesor de canto en Now United».

Alumnas de Ángela Bruno en un movimiento de danza contemporánea.

Sandra Rey, directora y propietaria de Top Dance, está entusiasmada con la actuación de Chanel. «Todos los alumnos y alumnas estan como locos con el baile de Chanel», comenta. «Los bailarines lucieron como artistas al igual que la propia cantante. Para mí fue una apuesta muy acertada ya que los bailarines no tienen que ser tratados como relleno, sino como parte del show. Aplaudo, por supuesto, a todo el equipo. Juntos han formado un gran equipo de profesionales y de ahí el resultado».

Otra profesional de la danza, Laura Álvarez, directora de On Stage Academia de Danza, señala que «este éxito es bueno para la danza en general, además de una actuación muy potente se ve que Chanel ha tenido una gran formación y mucho trabajo. La danza es positiva para todo el mundo. Ayuda a expresarse, mantenerte en buena forma física, psicológicamente y de manera social». En ese sentido añade que «no solo cantantes y actores acuden a clases de danza, a cualquier persona le ayuda a desarrollarse».