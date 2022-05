Milla Verde inclusiva

Querer es poder. Y si no que se lo digan a Teresa Canalejo, una joven usuaria de Aspace de 17 años que va a correr la Milla Verde, una carrera solidaria a beneficio de esta entidad que atiende a personas con parálisis cerebral y síndromes afines. Se mueve en silla de ruedas y tiene ciertas dificultades para hablar, como su melliza, Sofi, pero no es óbice para que ambas participen en este evento deportivo, que se celebra el 11 de junio y está organizado por Última Hora y Binter Night Run, que organiza pruebas solidarias por todo el país, y cuenta con la colaboración de Club Maratón Mallorca, DG Events y el Institut Municipal de Esports.

Será una carrera muy pequeña, 1.600 metros, pero importantísima para la gente con algún tipo de discapacidad. El pistoletazo de salida será a las 20 horas desde la Plaça de la Llotja, seguirá por el Passeig Sagrera, girarán en la avenida Antoni Maura, llegarán a la Plaça de la Reina, volverán por Antoni Maura para reincorporarse al Passeig Sagrera en dirección a avenida Argentina, girarán frente a la salida del Club Náutico y volverán por el mismo Passeig Sagrera para finalizar frente al Parc de la Mar. Hay que apuntarse a la prueba de forma online en binternightrun.es o en elitechip.es; hacer la donación de 5 euros por la que recibirá una camiseta oficial de la Milla verde.

Solidaria

«Todos estamos muy ilusionados por participar en la Milla Verde», nos dice Teresa nada más conocernos, al tiempo que subraya la importancia de inscribirse en la prueba: «Aunque no voy a ganar, lo importante es participar porque va a ayudar a mucha gente», apunta convencida. Quizá por eso no es la primera vez que se apunta a este tipo de eventos: «Podemos con todo, a nuestro ritmo, pero podemos llegar a la meta». Coincide con ella Iván Maldonado, otro usuario de Aspace, que se ha sumado al evento: «Corro muy rápido, lo malo es que me da flato, em canso enseguida y me paro. A ver si esta vez cumplimos», dice con humor.

Lo confirma Mónica Buades, coordinadora de deporte adaptado de Aspace y organizadora de la carrera. «Por el momento se han apuntado 60 usuarios de la entidad. Hay que pensar que muchos padres sigue teniendo miedo al contagio y a la pandemia de coronavirus, pero a lo largo de las semanas más se animarán. Estoy convencida. Cuantos más, mejor. Da visibilidad al colectivo», apunta Buades.

Noemí Palacios, Mónica Buades y Neus Nicolau, trabajadoras de Aspace, con los jóvenes deportistas.

Objetivos

«Este año se celebra la segunda edición en Palma, pero también habrá pruebas deportivas en Tenerife (21 de mayo), Zaragoza (17 de septiembre) y Gran Canaria (22 de octubre)», explica Baldo Oliver, miembro de Binter Night Run y organizador de estos eventos deportivos. En este sentido, Oliver recalca que la Milla verde es la «combinación perfecta entre deporte y diversión», que se sustenta en 3 valores fundamentales: Es una carrera inclusiva. Aquí puede correr todo el que quiera, sin importar edad ni condición. También es solidaria, porque la inscripción es gratuita, pero supeditada a una donación mínima de 5 euros. Lo recaudado irá destinado a apoyar el trabajo de Aspace.

Finalmente también busca la sostenibilidad, porque pretende la reducción y eliminación de envases plásticos en avituallamientos y bolsa del corredor, instalarán contenedores de recogida selectiva de residuos y promocionan el consumo de productos de proximidad.