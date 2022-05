Miguel Mestre Ginard es uno de los más veteranos seguidores del Festival de Eurovisión, evento que se celebra esta noche en Turín, y que tiene como representante española a la cantante Chanel. Pero a Miguel, que sigue Eurovisión desde 1963, no se le puede calificar como eurofán, nombre con el que, poco a poco, se ha ido conociendo a los seguidores de este festival, ya que él lo ha hecho, durante quince veces, en directo, no como fan, sino ejerciendo la función de periodista acreditado por TVE, puesto que él, desde hace la friolera de 35 años, lleva la emisora Ràdio Artà, que es la emisora de su pueblo, gracias a lo cual lo ha puesto en el mapa de Europa.

¿Que por qué ama tanto Eurovisión? Por su pasión por la música y porque Eurovisión aporta mucha de ella. Mestre, además de hacer conexiones con su emisora, ha cubierto los distintos actos de estos festivales, fotografiando y entrevistando a cantantes y gente que han tenido que ver con ellos para la primera web española que desde el año 2000 viene informando de los mismos. ¿Que en qué ediciones del festival ha estado presente? Recuerda, así, deprisa, que asistió a los que tuvieron lugar en Riga, Estambul, Kiev, Estocolmo, Helsinki, Malmo, Oslo, Moscú, Belgrado, Atenas, Lisboa, Copenhague, etc, con la particularidad de que en algunos ha estado acompañado por el que fue su marido, Juan Andrés Mateos, fallecido no hace mucho, pero que permanentemente sigue en su recuerdo. «A su lado he vivido intensamente las dos semanas que suele durar el festival; he vivido desde la llegada de los artistas a los ensayos, la asistencia a eventos, entrevistas, fiestas, etc, para culminar con la gran noche del festival, viviendo la alegría de los ganadores y el desencanto de los perdedores. Es algo tan apasionante, que solo lo entiendes cuando lo vives, pues con palabras no es fácil explicarlo», afirma. Ahora, desde hace dos años exactamente, Mestre no acude al festival, «entre otras razones –dice– porque la ausencia de mi fiel compañero de vida me ha desmotivado y deprimido mucho… No es lo mismo estar con él, que solo recordando cuando estuve con él. Sin embargo, esta noche seré uno más de los que lo van a seguir a través de televisión». Por ello le preguntamos qué cree que puede pasar, y más viendo que Chanel, nuestra representante, está causando gran sensación.

Mestre, entre las componentes del grupo Las Ketchup, en Eurovisión 2006.

Mestre, junto a José Luis Uribarri, quien tantas veces retransmitió Eurovisión.

Complicado

«Aunque en Eurovisión no siempre aciertas en los vaticinios –dice–, está claro que TVE se ha puesto las pilas, por lo que, por primera vez en muchos años, muestra mucho interés en Eurovisión, cosa que en las últimas décadas no ocurría, sino que daba la impresión de que asistía por compromiso y para cubrir el expediente. Pero en la presente edición, como digo, además de organizar lo que ha sido un exitoso Benidorm Fest para elegir al representante, parece que hay cierta euforia tras la gran acogida que parece que ha tenido SloMo, el tema que la cantante hispanocubana defenderá en Italia. Sí, hay euforia, en algunos casos, un tanto desmedida, pues muchos creen que Chanel va a ganar… Pero es que ganar Eurovisión es complicadísimo y lo digo por experiencia. Nadie duda de que Chanel está haciendo un gran trabajo, basado, en gran parte, en una espectacular coreografía… Pero sigo dudando en cuanto a la canción. Yo era más de Rigoberta Bandini y el himno que defendió… También hay que tener en cuenta que participan otros grandes temas, desde Suecia, clásica donde las haya; Italia, siempre potente; Países Bajos, Finlandia, Polonia, Grecia, Israel, Reino Unido, Serbia… Incluso Ucrania, un país que, en mi opinión, este año no debería de participar, ya que puede conseguir votos gracias a la sensibilidad que todos tienen hacia este país devastado por Rusia». Miguel Mestre le desea mucha suerte a España. «Veré Eurovisión en mi casa, huyendo de la excitación, bulla, trabajo y nervios que supone estar in situ».

Manu Blanco nos recuerda que ‘Siente como suena’ sale este sábado.

Sale este domingo

Nos llama Manu Blanco, de Ràdio Murta, para adelantarnos una noticia musical que tiene que ver con él. «Y es que el 15 de mayo –nos dice–, es el día del lanzamiento, a nivel internacional, del nuevo tema de música electrónica en el que yo participo después de mucho tiempo, y que se titula Siente como suena, que es una canción cañera y actual con toque ochentero. Producida en Milán por Antonello Righi, de Ibrida Records, con el que ya trabajé, y que tuvo un hit de gran éxito con Tata Golosa, Los Micrófonos. La voz femenina de la canción es de Marilena Graziano, y la voz masculina es la mía. Algún DJ destacado de Italia –añade– ya ha producido su remix para este tema que esperamos que este verano todo el mundo pueda bailarlo».

Rocío Peña presentará la gala final de El Certamen by Gerardx.

Certamen by Gerardx

En la discoteca New Millennium se celebró la gala de presentación de la tercera edición de El Certamen by Gerardx. De las 36 concursantes iniciales, 16 fueron las participantes que se presentaron y desfilaron, puesto que el resto habían sido eliminadas durante las semanas anteriores al no superar las numerosas pruebas que las aspirantes tuvieron que realizar. El jurado estuvo compuesto por Miguel Torres, de Group Deco-Torres y Endeco Estudio; Alejandra Mas, del centro de estética avanzada Suávida; Toño Barrio, propietario de New Millennium; la maquilladora Myriam Galeano, de Poise&Beauty; Valeria Kakhanouskaya, primera finalista de la segunda edición; y Gerard Rodríguez, organizador del concurso. La próxima gala se celebrará el 21 de mayo, de la que saldrán las finalistas, que el 11 de junio disputarán la final. Hay que decir que durante los tres meses que llevan de concurso, las participantes vienen disfrutando de numerosas formaciones, así como participando en eventos y actividades exclusivas para ellas, que en total se han traducido en más de cuarenta actos, todos totalmente gratuitos.