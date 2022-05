Días atrás os mostré un cableado espectacular en la calle Socors, de Palma. El cableado sigue ahí, veremos hasta cuándo. Porque a lo mejor es para siempre. Como el edificio no está catalogado… Pues bien, siempre ocurre lo mismo. Sale algo que llama la atención, algo que ves y flipas porque no das crédito a lo que ves, como ese cableado, y al poco salen varios. Es como cuando te rompes un brazo y te lo escayolan, que no paras de ver gente con un brazo escayolado…

En esta caso, lo decimos porque un vecino de Camí de Son Rapinya nos manda una foto de otro cableado a la vista ubicado en dicha calle, que hace más de medio año que está ahí y así. Eso significa que si nos ponemos a buscar, igual Palma está llena de paredes de casas súper cableadas. Pues mira, igual lo hacemos. Igual vemos que Palma está tan pintada como cableada. Drew Aaron, creador e impulsor del espacio de arte que ya se conoce como Gallery RED Square, nos sorprenderá con una nueva idea. Será en Gallery RED lLa primavera suele traer consigo muchas novedades en lo que concierne a moda y arte. Aparte, es la estación de la transformación. O dicho de otro modo: es el paso de niña a mujer, dado que muchas niñas, que entraron en otoño e invierno siendo niñas, reaparecen en primavera convertidas en mujercitas. Lo mismo podemos decir de los críos. Es, por tanto, estación de muchos cambios, de no pocas sorpresas, y más si quienes dan lugar a ellos son el arte y el buen vino. Y mucho más si juntas a ambos en un mismo lugar. El introito viene a cuento porque, según nos hemos enterado, Gallery RED es el espacio de arte, compuesto por otros más pequeños, denominados galerías de arte, que ocupa más metros cuadrados de Palma que otro cualquiera, concentrados, además, en su centro –Plaça de Chopin como referente–, que es como decir a un tiro de piedra desde cualquier sitio, con fácil acceso, además. Un lugar al que ya se conoce como Gallery RED Square, lo cual es un punto –otro más– a su favor. Seis y seis Pues, a lo que íbamos: nos cuentan que Gallery RED está preparando un acontecimiento para dentro de unas semanas en uno de sus espacios, en el que combinará arte con vino. O si lo preferís: un evento en el que los invitados, para que contemplen mejor los cuadros, estarán acompañados con un una buena copa de vino, dado que Gallery RED siempre los agasaja con buen vino o mejor champán. Pero en este caso el vino, de algún modo, está relacionado con la obra del artista, que en esta ocasión, salvo error u omisión por nuestra parte, serán seis, siendo también seis las bodegas que estarán presentes, una por cada artista, que a su vez distribuirán sus obras, cuadros o esculturas, en otras tantas estancias. Así que conviene estar atentos a la pantalla, que seguro que dentro de nada nos confirman el dato. Nos da la impresión de como si la inclinación fuera un poco pronunciada, ¿no? La pendiente La otra mañana, observando a través de la cochambrosa y oxidada valla que en parte lo rodea, nos llamó la atención del Parc del Canòdrom las pendientes de acceso que tiene para visitantes, a pie o en silla de ruedas. Y nos llamó la atención, no solo por lo empinadas que son, sino por lo cerradas que son sus curvas. Sí, sobre todo cuando nos imaginamos a un minusválido, solo o acompañado, bajándola, seguramente con el freno puesto, o con el acompañante frenando, ya que, de lo contrario, la silla se embalaría de tal modo que lo estamparía contra el suelo, al final de la pendiente. Porque seguro que a la curva no la pilla, y si la pilla, con lo embalado que iría a causa de la inclinación de la rampa, dudamos que no derrapara al intentar dar el giro que, además, es bastante cerrado. Vamos, que si fuéramos ‘a quien corresponda’, le echaríamos un vistazo, pues ahí puede haber algún accidente. Valla un poco baja, ¿no? Tampoco estaría de más hacer un pensamiento sobre la valla que han colocado en uno de los laterales del parque. Y es que, a simple vista, nos parece demasiado baja, tanto que la salta un chaval de 12 años. Es decir, que como no la eleven más, una vez cerrado el parque –porque seguro que tiene un horario para el público; de hecho lo tiene, según figura en el cartel de la entrada, por cierto, ya pintarrajeado–, la puede saltar quien trate de montarse un botellón en cualquier noche de verano, o una tórrida noche de pasión bajo las estrellas. Lo advertimos, porque para los vecinos, eso puede ser un espectáculo… Que nos tememos que a no todos gustará. Y más si se repite... Amanda, cronista social del ‘Majorca Bulletin’. Más que sol y playa Amanda Jeffrey, a quien el estado de buena esperanza en que se encuentra le sienta muy bien, en el digital del Majorca Bulletin va a cubrir la sección social de cuanto suceda en Mallorca. Nos referimos a eventos, reportajes, entrevistas... «Siempre –asegura– mostrando las bondades de la Isla, es decir, nuestra cultura, nuestra gente, nuestros productos... Y dicha información –matiza– irá dirigida para que el público, en su mayoría británico, sin olvidar al escandinavo y estadounidense, pueda descubrir que Mallorca es muchísimo más que sol y playa. Que Mallorca es un destino muy completo y rico para visitar todo el año y no solo en verano». Pues ¡mucha suerte y muchos lectores!, lo que significará que su sección será un éxito, cosa que nadie duda.