La Fiesta del Vino Albariño DO Rías Baixas se ha convertido en una cita imprescindible para los amantes de la preciada bebida en Balears. Su impulsor, Antonio Seijas (Valle de Oro, 1948), hotelero retirado y gran embajador de Galicia en la Isla, reunirá el próximo 4 de mayo, de 17 a 21.30 horas, en el Real Club Náutico de Palma, a más de sesenta vinos albariños de cuarenta bodegas de las cinco subzonas: Val do Salnés, Condado de Tea, O Rosal, Soutomayor y Ribeira do Ulla.

La XXV edición, un evento sin ánimo de lucro, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cambados y destinará un donativo a Es Refugi. Durante la jornada se otorgarán los Premios Cata Ciega del Albariño 2022. Antonio Seijas, perteneciente a varias asociaciones gastronómicas gallegas, como la Orden de la Vieira y El Centollo Lampeiro de Ogrove, asegura que «siempre es muy bonito dar a conocer los productos de la tierra que te vio nacer y mostrarlos a la tierra donde has crecido». En ese sentido añade que «en Navidad, a mis amigos de Mallorca les envío una botella de vino albariño y a mis amigos de la Península una sobrasada y una botella de aceite de Oli de Mallorca». La Fiesta del Vino Albariño DO Rías Baixas, en Balears, está considerada como la mejor fiesta del albariño fuera de Galicia. Antonio Seijas ha sido nombrado Albarinense de Honra, por el Ayuntamiento de Cambados, y Centolla de Oro, por el Ayuntamiento de O Grove. Gracias a la celebración de la Fiesta del Vino Albariño en Palma, ha registrado un aumento de su presencia en la Isla. «Gracias a este evento se puede decir que el vino albariño está introducido en Balears a nivel general, en restauración y hoteles, y a nivel particular en muchos hogares».