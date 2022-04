Sintechos en la plaza del Olivar

Vecinos del barrio de Nou Llevant, de Palma, se comunican con nosotros para denunciar que de un tiempo a esta parte algunas calles de la zona se han llenado de coches abandonados, uno de ellos ocupado por sintechos. ¿Acaso Cort –se preguntan algunos de estos vecinos– no dispone de ningún solar donde ubicarlos? ¿Por qué Cort, a través de la numeración del motor, que aún muchos mantienen, no localiza a los dueños y les obliga a que los retiren de ahí? Porque está claro que Cort sabe que en esta zona hay estos coches abandonados, ya que a diario por ella pasan policías locales, empleados de Emaya, etc, que seguro que han dado parte. ¿Por qué siguen ahí, pues? ¿Cuánto durarían esos coches en la plaza de Cort o cerca de donde vive cualquier autoridad con mando en plaza? Desde luego, no tanto como ahí.

Y otra cosa. Hace años denunciamos que en los alrededores de la plaza del Olivar, de Palma, pernoctaban algunos sintechos. Y no solo eso: pernoctaban y dejaban en el lugar de pernocta el colchón y sábanas bien a la vista. A raíz de estas denuncias, Cort solventó a medias el problema. Y decimos a medias, porque echó a los sintecho de allí, sin ubicarlos en ningún sitio, lo cual dejó el problema resuelto también a medias, ya que a día de hoy han regresado. Porque ahí están, y ahí siguen. De ello pueden dar cuenta algunos concejales de la oposición de Cort –del PP, para ser más exactos–, además del presidente para Palma de esta formación, que fue quien nos dio el aviso… Que por otra parte, vía Whatsapp, recibimos de otro ciudadano, que militó en el PP –pero ya no–, a quien vamos a llamar ‘Xisco a pie de calle’, quien nos contó que había estado hablando con uno de los sintechos en lo que montaba su caseta de cartón, junto a la entrada de los clientes al aparcamiento. «Se vienen a vivir aquí, porque los albergues están llenos, y también porque el trato que reciben en ellos no es muy bueno». Un coche y una furgoneta calcinados y abandonados en plena calle. Otro coche abandonado en la calle aunqueokupado por alguien sin hogar. El dato de que los albergues están llenos, nos lo confirma una indigente, que está junto a la cama improvisada que otro indigente ha colocado hace días en la citada entrada de clientes al aparcamiento. Y añade: «Por aquí pasa a diario la policía y los servicios de limpieza, por lo cual saben que estamos aquí. Pero nosotros no hacemos nada malo. Procuramos no ensuciar y no nos metemos con nadie –de esta conversación es testigo ‘Xisco a pie de calle’–. Porque, ¡qué más quisiéramos que tener un techo y una cama y no tener que pedir dinero a la gente para comer! Porque encima, en los albergues, la comida no es suficiente». Los concejales del PP Lidia Pérez, Mercedes Celeste y Guillermo Sánchez. ‘Xisco a pie de calle’ nos muestra un ‘dormitorio’ frente al antiguo Bingo Balear. El PP toma nota Aparte de ‘Xisco a pie de calle’, conocen este asunto, como hemos apuntado más arriba, miembros del grupo municipal del PP –en realidad, no solo lo conocen, sino que lo han visto–, por lo que imaginamos que han tomado nota para tratarlo en un próximo pleno… Por nuestra parte, nada tenemos en contra de que estas personas duerman donde duermen, puesto que quien manda no les da opción a que lo hagan en otro lugar, cuando menos, digno, como el que querrían para ellos. Queremos decir, que si los echan de ahí, busquen dónde ubicarlos, de lo contrario, estas personas seguirán teniendo un problema. ¿Que faltan albergues? ¡Que los construyan! Tardor, con los medios que posee, ha abierto dos. Además, ¿no leímos hace unos días que durante la pandemia el Govern, por impuestos, había ingresado más de 500 millones sobre lo previsto? Pues que destinen dinero a albergues, ¿no?