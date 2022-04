Pasadas las vacaciones de Semana Santa, muchos ya vuelven a mirar el calendario en busca de los próximos días festivos. Lo cierto es que el próximo festivo no lo será del todo para muchos en cuanto a lo que se refiere en días libres. El próximo 1 de mayo, Día del Trabajador, cae en domingo y el festivo no se pasa al lunes, por tanto será imposible hablar de puentes. El siguiente será el 24 de junio, día de San Juan, aunque esté solo será no laborable en Palma.

A nivel nacional habrá que esperar hasta verano, concretamente hasta el 15 de agosto, cuando se celebra el Día de la Asunción de la Virgen. Además, de no laborable, es un día típico de celebraciones y fiestas populares en pueblos. Cae en lunes, por lo que muchos podrán alargar el fin de semana. Noticias relacionadas El calendario laboral de 2022 tendrá 12 días festivos nacionales, uno más que en 2021 El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se celebra la fiesta nacional de España. Cae en miércoles, por lo que será difícil aprovechar y tomarse un puente. Tras esta fecha, el calendario de festivos se anima y podremos disfrutar de, como mínimo, una jornada no laborable cada mes. Es festivo el martes 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. Ya en diciembre, el tan esperado «puente de la Constitución». El 6 es el Día de la Constitución Española y el 8, la Inmaculada Concepción. Este 2022 los festivos caen en martes y jueves, respectivamente, por lo que los más afortunados podrán disfrutar de casi una semana de descanso. El día de Navidad, el 25 y 26 de diciembre, -el día de Navidad y la Segunda Fiesta- serán los dos últimos festivos del año: domingo y lunes. En cuanto a los estudiantes, las vacaciones escolares de Pascua han sido este año del 14 al 24 de abril. Aunque algunos centros han elegido como día no lectivo el 2 de mayo, lo cierto es que muchos escolares tendrán que esperar hasta el 23 de junio para que empiecen las largas vacaciones de verano. Por lo que respecta a los comercios, los días 15 de agosto, 12 de octubre y 8 de diciembre serán festivos de apertura comercial. También hay marcados varios domingos en los que se permitirá la apertura de comercios. Estos son el 26 de junio (primer domingo de rebajas); el 27 de noviembre (domingo tras el 'Black Friday') y el 18 de diciembre (el domingo antes de Navidad).