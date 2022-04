Si existe un lugar que merezca ser la capital mediterránea del yoga, este es Menorca. Así lo creen los organizadores de YogaGallery Menorca, un evento que fusiona esta disciplina espiritual, física y mental con la creación artística y musical, y que celebrará su primera edición del 26 al 30 de mayo en el Lazareto de Maó.

Masterclasses

Durante cinco días, los participantes podrán asistir a una serie de masterclasses impartidas por reputados profesionales internacionales. Desde la India, de donde vendrán expresamente los maestros Surinder Singh y Vimal Sharma, hasta Berlín, donde Anila Fetiu da sus clases. También compartirán su sabiduría, la brasileña Rochelle Mello y la francesa Juliette Campbell-Allard, así como los profesores del Duna Yoga Studio de Menorca, Laia Hernando y Gabriel Balleste.

Para crear una propuesta radicalmente nueva, a las sesiones de yoga y meditación se sumará la posibilidad de recibir masajes por parte de terapeutas profesionales que ofrecerán masajes terapéuticos, relajantes, de pies o de cabeza, o siguiendo los principios del ayurveda.

Arte

Y hay más. Con la idea de que este acontecimiento sea un todo holístico, una experiencia que involucre también el arte en su función sanadora, la cultura local se verá representada en las obras de artistas como la escultora Laetitia Lara y el pintor Florit Nin. Con trayectorias consolidadas en sus respectivas disciplinas, estos dos creadores menorquines comparten una vertiente espiritual que los hace idóneos para este acontecimiento. Ella trabaja la relación entre lo humano y lo divino a través de los arquetipos de la diosa tierra, y él ha dedicado parte de sus cuadros a la representación de cráneos donde se dibujan sueños coloridos que conectan el hombre con realidades que escapan a los límites de la realidad material. Además de exponer, serán los responsables de crear una obra colaborativa durante el evento.

Música

La música también tendrá un papel central en YogaGallery Menorca con la celebración de conciertos en directo a cargo de Xavier Larsson, Pau Cardona i Pere Arguimbau Trio, músicos de la isla que complementaran el maridaje sensorial propuesto. También contribuirán los responsables del restaurante Clorofil·la de Mahón con su menú vegano, sin gluten y con productos Km0, que irá cambiando cada día. Además, los asistentes tendrán a su disposición un servicio de ludoteca para los más pequeños.

Nueva cita anual



Esta Gallery de yoga única en su especie aspira a celebrarse cada año, consolidando Menorca como un lugar de referencia en el mundo del yoga, una visión que también comparten instituciones y empresas que apoyan el evento como son la Fundación Fomento del Turismo de Menorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares, las áreas de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Maó, el Consell Insular de Menorca, el Lazareto, los hoteles Hevresac y Rafal Rubí, Natura, Ocean52, India Veda o Yoga Tribe.

El Lazareto de Menorca, declarado bien de interés cultural en el 1993, es el lugar ideal para la celebración de un acontecimiento que aspira a convertirse en el referente anual para el público que ama el yoga, aprecia el arte y busca propuestas innovadoras en entornos singulares. Pensado originariamente para ser el espacio donde pasaban su cuarentena las naves que llegaban a Mahón, el Lazareto es hoy un lugar sorprendente que no solo está cargado de historia, si no que tiene el aliciente de ser una isla dentro de una isla. El hecho de que solo se pueda llegar en barco favorece que, desplazándose, uno no pueda evitar sentir que está emprendiendo un viaje. Un viaje interior, un viaje improrrogable.