Miguel Ángel Rodríguez empuja a la periodista de La Sexta Andrea Ropero

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado «las malas formas» con las que Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, interrumpió la labor de la periodista de La Sexta Andrea Ropero durante la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. «Reclamamos respeto al trabajo de los periodistas y reivindicamos el derecho de cualquier medio a preguntar en espacios públicos cuando lo consideren oportuno y no solo cuándo los representantes políticos lo deciden», ha subrayado la APM en un comunicado hecho público esta noche. En las últimas horas también han condenado los hechos ocurridos este martes varios políticos en diversos mensajes en las redes sociales.

Felipe Sicilia, diputado del PSOE y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, ha manifestado: «Lo dije hace unas semanas. Se comienza hablando como la extrema derecha y se termina actuando como la extrema derecha. Intolerable». El parlamentario ha expresado todo su apoyo a la periodista Andrea Ropero, lo mismo que ha hecho el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Según Rufián, «del vídeo del empujón y bronca de Miguel Ángel Rodríguez se extraen 3 conclusiones claras: 1) Si actúa así frente a una cámara, imagina sin ella; 2) Esas formas hoy se avalan. Y votan; 3) Andrea Ropero es una extraordinaria periodista y se necesitan más como ella».

Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla León y portavoz socialista en dichas Cortes, ha publicado en Twitter: «Se creen que las instituciones son suyas. Les estorba el Parlamento. Les sobra la prensa. El Sr. Abascal sentado delante de los procuradores de Castilla y León. Y un asesor de la Sra. Ayuso tratando así a una periodista en una casa que no es la suya. PP y VOX». En el vídeo emitido por La Sexta, medio en el que trabaja la periodista, se puede ver cómo la reportera intenta preguntar a Ayuso que responde que ya ha hecho previamente declaraciones y respondido a las preguntas de la prensa en otra sala.

Es a continuación cuando Rodríguez se interpone bruscamente a la reportera y le dice: «Disculpe, ya ha hecho declaraciones, señora». «No hace falta que me empuje», contesta la reportera, a lo que Miguel Ángel Rodríguez replica: «No la he empujado, lo que hace falta es que no haga usted el ridículo». «Yo solo he preguntado a la presidenta en un sitio donde podía hacerlo. Nos han autorizado a hacer preguntas a la presidenta. Y usted me ha empujado», responde Ropero, quien añade: «(El que) está haciendo el ridículo es usted que me está insultando». «Le he tocado el brazo», se defiende Rodríguez.