¿Cada cuánto es recomendable lavarse el pelo?

¿Cada día o solo una vez a la semana? La polémica está servida. Cada cuánto limpiarse el pelo parece tener respuesta para todos los gustos. Ni siquiera hay consenso entre los expertos. Sin embargo, sí se pueden extraer ciertos consejos en cuanto a la limpieza del pelo, que pueden ayudar a tener una melena más sana, limpia y bonita.

La sentencia mayormente aceptada es la siguiente: «Cuando el pelo te lo diga». Así de simple. En cuanto notemos el pelo graso, apelmazado o sin brillo, hay que pasarse por la ducha. Sin embargo, para muchos puede ser un tanto difícil resolver esta cuestión. Hay varias variantes a tener en cuenta, como por ejemplo, la cantidad de pelo, el grado de suciedad (si vivimos en un área con mucha polución o hacemos ejercicio físico con asiduidad). Por ello, hay quienes propugnan marcar una regularidad en la frecuencia de lavado.

Sobre todo desde los últimos años, se ha extendido la creencia de que es mejor lavarse el pelo una vez por semana. Famosas como la influencer Grace Villarreal o la famosa Kourtney Kardashian son fieles defensoras de esta premisa. Esta última aseguraba a su amiga Sarah Howard: «Ya sabes que no me estoy lavando mucho el pelo porque tiene sus propias grasas naturales». Argumentan que, cuanto más se lava el pelo, se estimula al cuero cabelludo y este produce más grasa. Sin embargo, se trata de una creencia errónea, ya que la producción de las glándulas sebáceas viene determinada por la genética y no por la frecuencia del lavado del pelo.

«Lavarse el pelo diariamente no debe suponer un problema si se usan los productos adecuados. Todo depende de las particularidades de cada tipo de cabello», detalló la dermatóloga Aurora Garre del Medical Marketing Manager de ISDIN, para la revista Cuídate Plus. Según recoge el mismo medio, Rocío Gil, dermatóloga del Grupo Pedro Jaén apunta en la misma dirección: «lavarse el pelo cada 24-48 horas es lo recomendable para mantener una adecuada higiene del cuero cabelludo». En este sentido, solo sería perjudicial lavarse el pelo cada día en personas con el cabello muy quebradizo y seco.

Consejos para una mejor limpieza del cabello