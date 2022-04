José Cortés, vencedor en la categoría Jefes de Bar del Campeonato de Balears de Coctelería, llegó a Mallorca hace 11 años, con apenas 19, en busca de más y mejores oportunidades profesionales que las que le ofrecía su Sevilla natal. «Mi primer trabajo aquí fue en un chiringuito de playa en la Colònia de Sant Jordi. Tras unas temporadas me di cuenta de que si quería seguir en la hostelería tenía que crecer profesionalmente. Empecé en el Font Santa Hotel y me dieron la oportunidad de trabajar con Andreu Genestar en el bar (The Art Bar) del Hotel Convent La Missió. Él me abrió un poco la mente en este mundo y decidí apostar por la coctelería. Me formé como profesional y decidí cambiar de aires para poder expresar mi trabajo en la coctelería, y en el Hotel Sa Creu Nova de Campos fue donde me abrieron las puertas, donde actualmente soy el jefe de bar», explica.

José añade que lo que más le gusta de su trabajo «es relativamente todo, desde que expreso mis ideas en papel y boli, hasta hacer las pruebas, plasmarlo en tu propia carta de autor y ver reflejada la satisfacción de los clientes en sus rostros». Consistencia y perseverancia son las palabras que mejor le definen profesionalmente. «Cada día aprendo algo nuevo y eso me motiva más para ser mejor en mi trabajo».

José Cortés en la barra del Hotel Sa Creu Nova, donde es el jefe de bar. Fotos: Pilar Pellicer

Botellas llenas

Se puede tener la idea de que un barman especializado en coctelería tiene que beber mucho alcohol al día. «No es mi caso. Tengo los muebles llenos de alcohol de no beberlos (risas). Sí que me gusta mucho probar cosas nuevas, pero eso no significa que tengamos que estar alcoholizados todos los días», matiza este profesional que representará a Baleares en el Campeonato de España. «Juanan (García, presidente de la Asociación de Bartenders de Baleares) ya me ha dicho que a partir de la próxima semana hay que empezar a trabajar en ello. Tendré la suerte de que me ayudarán gente como Genestar, Rafa Martín o Javi Pons, que tienen una gran experiencia. Yo concursaré, pero creo que en el campeonato la labor de equipo es fundamental. Además, será en mi ciudad natal y seguro que viviré unos días muy especiales pero con la ilusión de traer a Mallorca algo positivo, porque aquí me he convertido en lo que soy».

Gianni Denilson ha empezado a trabajar en el restaurante Es Fum, del Hotel Mardavall.

Gustos personales

José asegura que «hay muchos cócteles clásicos que me piden a diario y no son santo de mi devoción, pero no hay problema. Eso sí, para una creación propia, tiene que gustarte». Respecto a esto, Gianni Denilson López, vencedor en la categoría de menores de 26 años, difiere. «Sí, puedo hacerlo, aunque cabe decir que un cóctel bien preparado es muy difícil que no te guste. Puedes darle un toque personal, lo cual hace que tenga un sabor mucho mejor». Gianni, nacido en Asunción, la capital de Paraguay, hace 22 años, vive en Mallorca desde los 8 años. «Mis inicios en la coctelería fueron en el instituto Juníper Serra. Allí aprendí a preparar cócteles clásicos y después elaboraba algunos en casa e invitaba a mis amigos a que los probaran para saber en qué mejorar y poder aprender de mis fallos. Prácticamente todo lo que sé se lo debo a ellos (coctelería, barista…) Mis profesores han estado apoyándome y ayudándome a mejorar en todo momento y sin la confianza que puso el centro en mí, lo que pasó el martes no hubiera sido posible». Hace apenas unas semanas que Gianni ha empezado a trabajar en Es Fum, el restaurante de una estrella Michelin del Hotel Mardavall. «Estoy trabajando como ayudante de camarero, sirviendo a los clientes y manteniendo contacto con la cocina. Tanto el hotel como el restaurante tienen muy buen nombre, pero siempre se empieza por abajo, así que estoy muy contento».

Para él, en lo que más destaca es en su afán de perfeccionismo. «Me gusta mucho que todo lo que salga de mis manos, salga bien hecho. Lo que más tengo que mejorar es la técnica, pero poco a poco, y con la ayuda de mis profesores Andreu Genestar y Pedro Martínez se conseguirá». Cuando no está enfrascado entre vasos, mezcladores y botellas, le encanta jugar a fútbol y salir a tomar algo con sus amigos. «Me gusta el ron cola y los mojitos. Cuando estoy trabajando cuesta mucho tirar un cóctel una vez preparado y decorado, pero los probamos para saber si están como deben».