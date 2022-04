Chicho Lorenzo pone en duda la masacre de Bucha: «Que bien colocados están todos esos 'muertos'»

Chicho Lorenzo, padre del ex piloto de MotoGP Jorge Lorenzo, salta de polémica en polémica debido a sus atrevidas publicaciones en la red social Twitter. Tras estallar recientemente contra su propio hijo, ahora el padre de Lorenzo ha realizado unas desafortunadas declaraciones sobre la masacre de Bucha.

El técnico de motociclismo ha compartido un vídeo para poner en duda la veracidad de los asesinatos en la ciudad de Bucha, Ucrania. «Que bien colocados están todos esos 'muertos'. Nominación al Oscar en efectos especiales», añade en el tuit.

La publicación no ha pasado desapercibida y ha sido criticada por varios usuarios. A destacar, el periodista especializado en motociclismo Simon Patterson que tras recriminarle su actitud ha sido duramente atacado por Chicho. «Se necesita una mente enferma y retorcida para decir eso», escribe Patterson. A lo que Lorenzo responde: «He visto que no dejas que se te pueda enviar un mensaje privado, pero si tienes la opción de que te envíen propinas. Eso es de mendigos».

Dura respuesta a su hijo Jorge Lorenzo

Chicho Lorenzo ya estuvo inmerso en polémica la pasada semana después de responder a unas declaraciones de su hijo Jorge Lorenzo en una entrevista de 'La Caja de DAZN'. Jorge Lorenzo explicó, sobre la relación con su padre. que «si hubiese sido más blando, no hubiese ganado tanto, pero nos llevaríamos mejor». El padre del ex piloto no tardó en responder a través de Twitter y se mostró muy tajante con los declaraciones de su hijo: «No hubiese ganado nada y seguiríamos llevándonos igual».