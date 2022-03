María del Mar Bonet es ibicenca de cuna y mallorquina de adopción, «aunque di mejor que me siento isleña, pues me encuentro perfectamente en cualquiera de nuestras Islas. Incluso si fuera a Tenerife, o a Las Palmas, me encontraría igual de feliz que aquí». Estudió y se licenció en Ciencias del Deporte, y en la actualidad es instructora de kickboxing K1 y otras disciplinas en Megasport. Naturalmente, desde que se licenció hasta ser instructora en dicho club, María del Mar ha hecho muchas otras cosas en deportes.

Para empezar, tras terminar la carrera, como en la universidad había practicado rugby, por espacio de cuatro años se dedicó a promocionar el rugby femenino en Mallorca, «para ello tuve que crear el primer equipo femenino, cosa que hice a base de buscar jugadoras a través de carteles que colocaba en bares, redes sociales y el boca a boca. El equipo funcionó, logró éxitos, lo cual animó a otros clubes a crear el suyo propio, y así contribuir a la propulsión y promoción de este deporte en la Isla».

Lo que aporta el deporte

Paralelamente a esto, cuenta que se empezó a interesar por otros deportes de contacto, como el muay thai y kickboxing, y luego el nuksoogym, este de la mano del maestro Iván Martín, «a quien agradezco el empeño y motivación que puso sobre mi trayectoria en los inicios. Lo digo porque gracias a ello conseguí ganar algunas competiciones, tanto a nivel balear como nacional. Posteriormente, entrené con Bernardo Ochoa. Gracias a él, entre 2012 y 2017 llevé una buena trayectoria con alguna derrota y más victorias, pero sobre todo aprendiendo mucha técnica, estrategia y control mental. Y sobre todo disciplina, tanto fuera como dentro del ring, logrando en este periodo tres oros nacionales y el reconocimiento como Deportista de Élite, en 2017».

María ha hecho muchas veces pódium.

María del Mar reconoce que si bueno es adquirir técnica, estrategia y nivel mental, lo cual aplicas en la competición, «es también muy importante la disciplina que llevas lejos del ring, lo que llamamos el entrenamiento invisible, y que engloba, entre otras, el comportamiento en la calle, saber elegir buenos amigos, estudiar, ser ordenado, alimentarte adecuadamente, etc., lo cual influye positivamente, tanto en los entrenamientos como en los combates».

Ni que decir tiene que la práctica de estas actividades deportivas, al ser minoritarias y no mover a tanto público, como, por ejemplo, el fútbol, baloncesto, automovilismo, motociclismo o ciclismo, «tienes menos sponsors, incluso, como nos ha pasado a muchos, y puede que siga pasando, nos hemos tenido que pagar la mitad del viaje, y no me acuerdo si el hotel y el equipo. Vamos, que casi todo corre por cuenta tuya, por lo cual, no estaría de más que el Govern dedicara más atención, y dinero, a estas actividades deportivas minoritarias», en lo cual tiene razón María del Mar, entre otras cosas porque la foto que se pueda hacer un político al lado de Rafa Nadal, por ejemplo, tiene mucho más valor que la que se haga con la mallorquina campeona de España de muay thai… Si es que sabe quién es esa mallorquina. Que igual no tienen ni idea.

María durante un combate.

Convencer

A María del Mar le propusimos que convenza a cualquier mujer, joven o adulta, para que se inicie en deportes de contacto, ya sea kickboxing, muay thai, boxeo… «Pues le diría que en ningún momento estos deportes atentan a la feminidad, sino todo lo contrario: aparte de que la potencian, practicarlos les dará seguridad en sí mismas, aumentará su autoestima y confianza, aprenderán a sacrificarse y a llevar una rutina. ¡Ah!, y sabrán defenderse. En pocas palabras, contribuirá a su empoderamiento».

La espinita

Como hemos dicho, María del Mar es instructora de deportes de contacto en Megasport desde que Juanito García contó con ella, por lo que regresar al ring para combatir lo ve muy lejos, por no decir imposible, pese a que siga entrenando para ello. «Aparte de que una tiene sus años, las jóvenes que llegan ahora lo hacen pisando muy fuerte, pero… Sí, reconozco que si pudiera, me gustaría. Sobre todo para sacarme dos espinitas que llevo clavadas, pero… –parece que duda–. No, eso es imposible…».

Insistimos en que nos diga qué dos espinitas son esas, y al final lo conseguimos. «Como he dicho, es imposible ya, pero me hubiera gustado enfrentarme, en boxeo, y en Eivissa, a Susana Torres, y en kickboxing, a Celeste Ceritti, italiana, que vive en Mallorca, que es muy buena y que sigue en activo. Seguramente porque a ambas las admiro mucho, hubieran sido dos grandes combates». Nadie lo duda, amiga.