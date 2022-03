Jada Pinkett Smith se pronuncia tras la agresión de Will Smith a Chris Rock

Casi 48 horas después de que Will Smith diese una bofetada a Chris Rock en la gala de los Oscar, Jada Pinkett Smith ha roto su silencio y ha compartido una frase con mucho significado en sus redes sociales. La artista ha publicado en Instagram una imagen en la que se puede leer el siguiente texto sobre un fondo rosa pastel: «This is a season for healing and I'm here for it», unas palabras que se podría traducir como «ahora es tiempo para curar y estoy aquí para ello».

Esta es la primera reacción pública de Jada desde que su marido agredió al presentador de los Oscar por una broma sobre su alopecia. Unas horas antes Will también recurrió a la misma red social para pedir disculpas por su comportamiento: «Quiero disculparme públicamente contigo, Chris. Me siento avergonzado y mis acciones no reflejan el tipo de hombre que soy. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y amabilidad». Eso sí, intentó justificar su comportamiento: «Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero un chiste sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente». Si se revisan las imágenes del momento, se puede ver como el protagonista de El príncipe de Bel Air se ríe de la broma en la que Chris compara a su mujer con la teniente O'niel, mientras que Jada cambia su rostro y se muestra afectada por la palabras del humorista. Fue en ese instante cuando Will decidió levantarse y se dirigió con paso firme hacía Rock para darle una bofetada. «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca», le gritó ante la sorpresa de todos los invitados a la gala. Por las informaciones que han trascendido en las últimas horas, parece que el conflicto entre los Smith y Rock va más allá de lo que se pudo ver el lunes de madrugada. En el año 2016 el cómico ya hizo algunas bromas sobre la actriz que molestaron a la familia, aunque en aquel momento prefirieron no pronunciarse. «Son gajes del oficio. Hay muchas cosas que tenemos que aguantar, hay muchas cosas en nuestro mundo en estos momentos. Tenemos que seguir adelante», zanjó Pinkett.