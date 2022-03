Con una hoja de trébol, Patricio le explicó el misterio de la Santísima Trinidad al pueblo pagano. Entre gorros verdes y cerveza negra, música en directo y notorias ganas de juerga después de dos años de parón a causa de la pandemia, centenares de personas celebraron durante la noche de ayer la fiesta de San Patricio, patrón de Irlanda, en los pubs más famosos de la Isla. En Palma, la calle Monsenyor Palmer y la Avinguda Gabriel Roca concentraron gran parte del ambiente festivo. Sobre las siete de la tarde, con el partido entre Barcelona y Galatasaray como telón de fondo, los primeros clientes se dejaban ver en el Hogan’s, cuyos tiradores echaban humo mientras vertían litros y litros de cerveza Guinnes. «San Patricio no se celebra una vez al año, sino una vez al mes», exclamaba un cliente mientras pedía otra ronda.

De los altavoces surgían ritmos celtas, formados por gaitas, flautas y violines, y los concurrentes, con su pinta en mano, entonaban himnos festivos como The Galway Girl, Whiskey in the Jar, Lisdoonvarna o Sally Maclennane. Más tarde, tocó el turno del músico irlandés Stephan Gormley, que tocó en directo y, después, las versiones rockeras del grupo MamaKin, en compañía de los violines de Llorens y Dito Villar, que embaucaron a los fiesteros para continuar la marcha hasta bien entrada la madrugada.

La comunidad irlandesa en la Isla, turistas y locales, celebraron juntos una fiesta que ya es internacional.

A medida que oscurecía, la zona se caldeaba. Otro de los ‘pubs’ que comenzó a llenarse pronto fue el Shamrock, donde el músico irlandés Adrian Flatley, de Galway, y Apple and The Pips tocaron ante un público volcado. Por su parte, a tres euros la pinta y la música de dj Dan como reclamo, aunque más tardía, la convocatoria de Three Lions también fue todo un éxito. Muchos otros completaban la ruta en Molly Malone, que contó con una gran afluencia de público. Aquellos que olvidaron la fecha no se deben preocupar, la fiesta irlandesa se extenderá durante todo el fin de semana.