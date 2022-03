El fontanero mallorquín que triunfa en Youtube

Todo lo que quiso saber sobre fontanería y nunca se atrevió a preguntar. Así es ‘El fontanero en casa’, un canal de Youtube creado hace tres años y especializado en fontanería, y que cuenta ya con 260.000 suscriptores. Con sus más de 200 vídeos uno puede aprender de tuberías, sifones, de cómo acabar con los malos olores de las tuberías, de circuitos y palabras como ‘rebaba’ o ‘racor loco’.

El artífice de su éxito es Emilio Monagas Reigadas, un mallorquín que ahora reside en Logroño, y que todavía se sorprende de su éxito. Ya ha sido entrevistado en televisión un par de veces y cuenta con vídeos que han superado los 3 millones de visualizaciones.

Estrella youtuber

Monagas, que fue entrenador deportivo y especialista en duatlones y triatlones, comenzó en el mundo de la fontanería como un hobby para pasar luego a dedicarse a ello profesionalmente. «Me fui a La Rioja con mi pareja y al haber dejado el deporte, me encontré sin profesión ni estudios, así que me apunté a un curso del INEM, elegí la fontanería y salí de allí con una profesión que me encanta y trabajo. No me puedo quejar», asegura.

Puso en marcha el canal de Youtube hace tres años casi por casualidad. Un amigo le pidió consejo para desatascar un inodoro y le envió un vídeo para ayudarle. Después de eso, decidió abrir el canal como una forma de ayudar a la gente a solucionar pequeños problemas de fácil solución. Nunca esperó semejante éxito.

«Comencé con 14 suscriptores, pero a los tres meses empecé a ganar visibilidad, cada vez me escribía mas gente pidiéndome consejo, otros me agradecían los vídeos... así que seguí con mi aventura youtuber, y hasta hoy», dice este mallorquín, que cree que el secreto de su éxito es que explica todo de forma natural y sencilla, «como soy yo, en realidad», apostilla Emilio, que sigue trabajando como fontanero autónomo y acumula visualizaciones y seguidores.