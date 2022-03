Xisca Martorell, mejor peluquera canina

La mallorquina Xisca Martorell ha conseguido el galardón de Mejor Peluquera Canina Nacional en los Artero Awards 2022. Este premio se otorga a toda una trayectoria laboral de esfuerzo, creatividad, pasión y muchos galardones en su carrera. El reconocimiento tuvo lugar durante la celebración de la XV Edición de las Jornadas del Mejor Show de Peluquería Canina en Madrid, en el recinto ferial de IFEMA, organizadas por el grupo líder en el sector de cosmética y utillaje para los salones de peluquería canina, Artero.

El evento contó con una importante proyección internacional y participaron algunos de los considerados mejores peluqueros del mundo. Los ponentes demostraron toda su maestría y creatividad, y como guinda final de las jornadas, también se celebró la esperada entrega de premios nacionales de la peluquería. En la actualidad, Xisca Martorell ofrece sus servicios en Dogma, de calle Nuredduna nº7, fundado por ella junto a su pareja y la hermana de esta en 2008, y en el de avenida Argentina nº 77, abierto hace dos años, y está trabajando para conseguir su próxima medalla de oro en la competición Groomania, que se celebrará el próximo otoño en Bélgica, y de la que en su anterior edición ya obtuvo la medalla de bronce.

Xisca Martorell, con el trofeo conseguido en Madrid.

Xisca Martorell, tras realizar varios trabajos hasta los 21 años, dio un giro a su vida y se inició en la peluquería canina. «Todo peluquero sueña con un premio así», confiesa quien con apenas 35 años, acumula ya una experiencia de catorce años como peluquera canina. «Siempre me han gustado los animales, de pequeña quería ser veterinaria, pero dejé pronto los estudios y me decidí por la peluquería canina». Martorell señala que «ante un perro, normalmente el dueño sigue mis consejos, porque por la estructura del animal o la raza ellos me dejan jugar con lo que le puede quedar mejor a la mascota». A lo largo de casi tres lustros, no recuerda malas experiencias. «Los perros suelen portarse bien, con los cachorros hay que tener más paciencia. Yo busco tener la máxima conexión con ellos y respetar siempre su ritmo». Desde sus inicios ha compaginado el trabajo con la formación asistiendo a seminarios con los peluqueros referentes de España, y esta clara mejoría en su actividad profesional le valió también el reconocimiento como Mejor Peluquera Revelación en el concurso celebrado en 2019.