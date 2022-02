Duelo entre costuras

El estreno de la quinta edición del programa Maestros de la Costura, el martes, en TVE1, desveló la identidad de los doce participantes, entre los que se encuentran dos mallorquinas, la diseñadora y empresaria Isabel Gomila, que participó en la segunda edición del concurso, y la joven Caterina Pascual, natural de Pollença, que fue una de las finalistas del Mallorca Design Day. La veterana Isabel Gomila, Holandesa de nacimiento y afincada en Mallorca, es uno de los fichajes más potentes de la nueva edición del talent de costura y diseño de moda, al que vuelve tras haber sido finalista y una de las concursantes más carismáticas del programa en 2019.

«Ahí comenzó todo, gracias a Maestros de la Costura, aunque anteriormente desde los 16 años me dedicaba a diseñar ropa para bailarinas y gente de la noche, incluso para alguna amiga. Pero desde entonces me dedico profesionalmente», comenta Isabel, quien durante el confinamiento por la pandemia marcó tendencia con una colección de kimonos. «Son un éxito total. Tenía retales de telas, incluso alguna de hace 27 años, y empecé a sacar esta prenda porque siempre me ha gustado la cultura japonesa, y la verdad, es toda una sensación». Muchas famosas lucen los kimonos y otras propuestas de Isabel Gomila. «Entre mis clientas tengo desde la ganadora del festival de Benidorm, Chanel Terrero, a Iziar Castro, Vanesa Romero, Samantha Vallejo-Nájera o Sandra Blázquez, entre otras».

Isabel, que triunfa con su colección de Kimonos, abrirá tienda en Palma.

Mujer trabajadora y muy creativa, Isabel Gomila asegura que «soy muy cañera y muy seria cosiendo. No me van las tonterías. Quiero que la gente me reconozca por mi trabajo». En el primer programa de esta edición de Maestros de la Costura, Isabel obtuvo muy buena valoración del jurado tras su propuesta trasformando una sencilla bata en una elegante prenda. Madre de tres hijas, de 24, 12 y 10 años, combina su vida familiar con las grabaciones del programa y un proyecto. «Tengo previsto abrir tienda física en Palma, frente al bar Flexas, el 2 de abril. Una apertura a la que vendrán muchos amigos del programa y en la que las clientas encontrarán mis prendas así como un showroom de Eduardo Navarrete y varias marcas de 15 Segundos Store».

Isabel Gomila ofreció una creación que gustó mucho al jurado.

Caterina Pascual, natural de Pollença, a sus 26 años tiene claro que su futuro profesional debe de estar vinculado a la moda. Empezó a coser hace tres años, cuando comenzó sus estudios de diseño de moda. Quedó finalista en el Mallorca Design Day y en el Dual Look Adlib de 2021. Para Caterina, su paso por el programa tiene un simple objetivo, «espero aprender mucho, divertirme, conocer a todos mis compañeros, a los invitados, jueces… y, sobre todo, llevarme una experiencia que nunca olvidaré. La vida está hecha de momentos y quiero aprovecharlos. Quiero poder contarles a mis nietos que su abuela estuvo en un programa como es Maestros de la Costura».

Caterina Pascual presentando el diseño realizado. Fotos: RTVE

Tras su primera intervención, Caterina comenta que «los nervios están a flor de piel. Me sentí muy rara, muchas cámaras, focos, gente… Sin embargo, el equipo es maravilloso y a los pocos minutos me empecé a sentir muy cómoda. La primera prueba era la más dura, y no a nivel de costura, sino a nivel de manejar todos los nervios y nuevas sensaciones que nunca había sentido antes. El hecho de no poder poner la falda terminada en el maniquí fue horrible… Ahí me derrumbé. Sin embargo, en las pruebas de exteriores y de expulsión fui con mucha más fuerza».