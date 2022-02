Los hermanos Pou vuelven a sorprender con un increíble historia de superación. Iker y Eneko, acompañados de María Petit, una joven invidente, han realizado una escalada vertical en hielo en Benasque, en el Pirineo Aragonés. Con la inestimable ayuda de sus guías de Cim Project, y la presencia y la motivación de los Pou, la joven catalana, ejemplo de lucha y superación, ha conseguido lo imposible.

«Verla meterse en esa pared helada totalmente vertical, adentrarse en lo desconocido-¡Porque ella no ve!- mientras caían cascotes de hielo y no inmutarse y mantener la sonrisa como si no pasase nada, ha sido algo increíble…La verdad es que nos hemos quedado sin palabras», ha asegurado los hermanos tras la experiencia. Petit sufrió un accidente de moto cuando tenía 17 años, colisionó contra un camión y perdió la vista y el olfato. Tras esa terrible experiencia, la catalana se refugió en el deporte y se aficionó a la montaña.

Los Pou explican que para llegar a las cascadas de Aigualluts, una persona entrenada y en posesión de todas sus facultades, lo hace con esquís y tarda al menos dos horas hasta llegar a pie de la vía. En el caso de la joven invidente tuvo que hacerlo andando y, además, le dio tiempo para subir, escalar, y volver a dormir a los Llanos del Hospital, el último lugar al que se puede acceder en coche.

«Lo mejor de todo es que muchas veces cuando haces cosas de estas, piensas que lo estas haciendo por la otra persona, en este caso por María. Pero poco después te das cuenta de que nada más lejos de la realidad. Tu piensas que lo haces por ella, pero resulta que portándote bien con los demás, al primero que le hace sentir bien es a ti, y ver esa sonrisa y esa motivación en una persona que está más impedida en la vida, hace que mires las cosas de manera diferente, y sobre todo que te quejes menos y afrontes tus 'pequeños problemas diarios' de otra manera», han subrayado los deportistas.

La primera experiencia en hielo de Neus Colom

La mallorquina Neus Colom también ha disfrutado en esta travesía en Benasque de sus primera experiencia en la escalada en hielo. La escaladora ha compartido unas imágenes en su cuenta de Instagram en las que se le puede ver acompaña de Iker, Eneko y María Petit en el Pirineo Aragonés. «¡Viviendo las ganas y la emoción de las primeras veces! Primer contacto de escalada en hielo en Benasque en un encuentro organizado por La Sportiva Spain y Petzl donde, además de disfrutar muchísimo de la experiencia, he podido conocer a gente súper agradable, motivadora e inspiradora», ha escrito la mallorquina.

Colom también ha aprovechado la ocasión para agradecerle la experiencia a sus compañeros y, en especial, a la joven catalana invidente que les acompañó. «¡Gracias María Petit por tanto! ¡Eres muy grande!», ha asegurado. La escalada sobre hielo atrae de cada vez a más deportistas amantes del factor riesgo y la dificultad; de hecho, este deporte en auge en un aspirante para poder participar en unos futuros Juegos Olímpicos.