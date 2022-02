El Día de los Enamorados, San Valentín, llena de corazones palpitantes los escaparates de las tiendas y establecimientos, y las redes sociales no viven ajenas a esta realidad. Este lunes, 14 de febrero, el amor y sus múltiples derivadas son los protagonistas. Nuestro repaso de las iniciativas más llamativas para vivir un San Valentín diferente y original empieza con una acción que ponen en marcha los obispos españoles. No es que la jerarquía eclesiástica no sepa nada del amor.

Por ello estos días han organizado la «Semana del Matrimonio», unas jornadas donde el foco se centra en fomentar el matrimonio católico y precisar que este es «mucho más» que aquello con lo que se le suele asociar: «bodorrio, condena o mero trámite». Bajo el lema 'Matrimonio es +', la Conferencia Episcopal Española, a través de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la vida, invita a celebrar «la belleza del matrimonio» hasta el 20 de febrero, en todas las diócesis españolas. En uno de los vídeos lanzados para la campaña se plantean las preguntas: «¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena?». Y concluye diciendo: «Es mucho más de lo que crees».

Numerosas artistas e influencers han utilizado sus plataformas digitales para adjuntar algún tipo de mensaje acorde con el día de hoy y trasladar una visión del día de los enamorados menos ortodoxa que la de los obispos. Por ejemplo, Mala Rodríguez ha posado con un look llamativo aunque lo central en esta ocasión era el mensaje. La andaluza ha querido así poner el acento en clave feminista y autoconsciente sobre aquello que más importa en un día como hoy: «Quiérete mucho, ¡bastante daño nos hacemos porque nos quieren divididas! Encuentra tu pasión, aquello que te haga vibrar. Y descúbrete en cada pequeño paso hacia donde estén tus metas, disfrutando!!! Eres una reina! No olvides tu corona».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de L A M A L A (@malarodriguez)

Si la publicación de la Mala te representa tal vez puedas estar interesado en un taller que se celebra esta misma semana en el espai Suscultura de Palma, con el objetivo de «repensar el amor» desde una perspectiva de género.

Aquest dimecres 16 febrer 19,30 h. a l'espai #Suscultura Taller (Re)Pensar l'Amor coordinat per la sexòloga Mariona que analitzarà l'amor des d'una mirada feminista.

Inscripcions al 657185112.

Entrada invertida. Ho organitza els nostres socis: Associació Atzur i Suscultura Coop. pic.twitter.com/42X4RzebEE — Corda i Poal Cultural S. Coop (@cordaipoalcoop) February 14, 2022

El amor es ciego y un presente muy recurrente para este día podría ser un libro. Si juntamos todo ello en una coctelera y agitamos bien tenemos la iniciativa que se ha puesto en marcha este lunes en Mallorca, concretamente en la biblioteca Cas Metge Rei de Santa Maria del Camí. Allí proponen que cada oveja encuentre a su pareja literaria para este día, pero ojo: no vale mirar. La propuesta consiste ni más ni menos que en «una cita a ciegas con un libro»; escoger un ejemplar «que no podreu triar ni per la coberta, ni pel títol ni per l’autor, només a partir d'un fragment del seu inici». ¿Habrá match? ¿Será amor a primera vista?

A @CasMetgeRei vos convidam a tenir una cita a cegues amb un llibre❤️

Un llibre que no podreu triar ni per la coberta, ni pel títol ni per l’autor, només a partir d'un fragment del seu inici ...

Serà amor a primera vista? Vos robarà el cor?@bibliomallorca @culturamallorca pic.twitter.com/6bOoLuBsD9 — Cas Metge Rei (@CasMetgeRei) February 14, 2022

#FeliçDiadeSangValentí 💉💝 i #FeliçDilluns 🥳

Les grans històries d'amor comencen amb una donació de sang 💪🩸.

Avui tens l'excusa perfecta per a salvar vides. Saps per què? Perquè molta gent et necessita independentment el dia que sigui. Si estimes, dona sang. pic.twitter.com/zurpp8lR9Z — Banc de Sang 🅰️🅱️🅾️🆎 (@donasangbalears) February 14, 2022

Finalmente, vale la pena terminar la relación de acciones especiales con motivo del Día de los Enamorados en las redes sociales con un gesto solidario, de aquellos que dicen más que muchos regalos. Hay incluso quien se ha enamorado yendo a donar sangre. «Avui tens l'excusa perfecta per a salvar vides. Saps per què? Perquè molta gent et necessita independentment el dia que sigui. Si estimes, dóna sang», publica en Twitter el Banc de Sang i Teixits de Balears, recordando que cualquier día es bueno para celebrar la vida y estimularla.