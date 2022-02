Dos ángeles de la guarda pusieron orden en la casa de la parapléjica María

'El Peque' espera que pronto se vaya la grúa de la calle.

Siempre pasa lo mismo. Que vamos y venimos con prisas, a lo nuestro, y cabreándonos cuando, por ejemplo, tenemos que dar la vuelta al encontrarnos que la calle por la que vamos a pasar está cerrada al tráfico a causa de que una grúa está operando en ella, sin pararnos a pensar que si esa grúa está ahí, es por algo, y sin pensar también que a lo mejor hay otras personas que salen más perjudicadas por ello, pero no dicen nada. Que se aguantan, vamos. Porque ¡qué remedio!

Pues a causa de una grúa gigante que durante un par de días ha estado trabajando en Carrer del Bisbe Campins, de Palma, al guardacoches de la misma, 'El Peque', le ha tocado bailar con la más fea, en el sentido de que ha visto mermados sus ingresos, «ya que al quedar cortado el tráfico rodado –dice– no tengo coches, por tanto no gano... Porque si yendo bien las cosas me saco entre 15 y 20 euros al día, con la grúa ahí… ¡Pues imagínese! Ni a cinco llego. Menos mal que me llevo bien con el colega de la calle Rubén Darío, que me cede un trozo de su calle, y la calle entera cuando se va a comer, ¡que si no…! Bueno, menos mal eso, y que un vecino me llama para que le pasee el perro, y otros para que les haga un recado, o les ayude a bajar o a subir algún mueble, o algo pesado, o que vaya al súper a comprar algo… ¡Menos mal…! Que si no fuera por eso, ya me dirá qué iba a hacer yo... Bueno, sí, aguantarme. Porque yo no le puedo decir al señor de la grúa que estando ahí me está impidiendo que me gane la vida... Porque la calle no es mía, y él está haciendo su trabajo. Así que vamos a ver si terminan pronto, abren el tráfico y se normaliza todo».

Pues esperemos que así sea, aunque solo sea por el bien de 'El Peque', que es un buen tío, y que va a luchar por seguir estando ahí, gracias a lo cual se puede permitir alquilar un piso y no volver a la calle pura y dura en la que vivió durante algunos años.