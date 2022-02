El próximo día 11 del presente mes de febrero, en Factoria de So, se celebrará un merecido homenaje al que fuera uno de los mejores trompetistas, además de vecino de Palma, Sergio Armando Armenteros Campillo, nacido en Cuba, en Ranchuelo, un pueblo de la provincia de Santa Clara. En el conservatorio de esa localidad estudió música, lo que le sirvió para convertirse en excelente trompetista y eso le valió para ser miembro, primero, de la Orquesta Sonora Matancera, y luego, primer trompeta del Tropicana, donde conoció a Celia Cruz, con quien mantuvo una excelente amistad. También, en dicha orquesta, tocó su primo, Alfredo ‘Chocolate’ Armenteros, quien, cuando abandonó Cuba, se quedó a vivir en Estados Unidos.

Por las venas de Armando corría sangre cubana y china. Su bisabuelo fue uno de los chinos culíes, calificados así por ser jornaleros o trabajadores extranjeros sin especialización, que en la segunda mitad del siglo XIX emigraron a Cuba. Se casó con una cubana que tenía muchos hermanos, con la que tuvo tres hijos en la isla, Armando, Juan y Jorge, más un cuarto, una niña, Gloria, que vino a este mundo en Las Palmas, una vez que se produjo el reagrupamiento familiar en España.

Con la orquesta de Tito’s de Pedro Sánchez (director) y Andreu Bennaser, entre otros.

Armando recorrió con orquestas cubanas muchos países de Centro y Sudamérica, teniendo que dejar a su familia en La Habana… Incluso estuvo en Irán y Japón, tocando también en el Waldorf Astoria –donde en una ocasión acompañó a Louis Amstrong–. Estando enrolado con la Orquesta Sabor Cubano, se vino a Europa, reuniéndose en Canarias con su mujer y tres hijos que para salir tuvieron que dejar en La Habana todo cuanto poseían, que no era poco, lo cual les permitía vivir bien, pero que el Gobierno de Castro les quitó a cambio de dejarlos partir. En Canarias, a poco del reencuentro, tendrían una hermanita, y tras distintas giras por España, llegaron a Mallorca, contratados por Tito’s, quedándose a vivir en la Isla, en lo cual tuvo mucho que ver Pedro Sánchez, director de la orquesta de Tito’s, al ficharle para que tocara en esa formación. Y aquí se quedó, pues como muy bien solía decir, «quien conoce esta isla, no la dejará nunca».

Armando durante una actuación.

Es Fogueró, Son Amar, el Casino

Armando, siempre sonriente, nunca pasó desapercibido para el público. Por ello, después de su etapa en Tito’s no tuvo ningún problema para seguir trabajando en la Isla, pues se enroló sin tener mucho que esperar en otras orquestas, como la de Es Fogueró, Son Amar, el Casino… La última vez que le vimos, y hablamos con él, fue en el Teatre Principal. Su memoria empezaba a fallarle, sin embargo nos recordó algunos momentos de su vida. ¡Ah, si hubiera escrito el libro sobre lo que ha visto y vivido!, como le recomendamos que hiciera una noche, en Es Fogueró... ¡La de cosas que hubiera contado! Falleció en Palma el 14 de septiembre de 2020. De los cuatro hijos, viven tres. Juan, ya jubilado, pero toda su vida trabajando en el mundo de la automoción; Jorge, que vive en Madrid y que trabaja en la COPE; y la pequeña, Gloria, artífice del homenaje que hoy nos ocupa. Su segundo hijo, Armando –reconocido DJ de discotecas como Alexandra’s 2, Tito’s y BCM–, falleció más o menos por las mismas fechas que su padre.

Armando, sentado, con una copa en la mano, celebrando un cumpleaños con sus cuatro hijos: Juan, Gloria, Armando y Jorge.

Merecido homenaje

Quienes conocimos a Armando tenemos la ocasión de recordarle, y homenajearle, en Factoria de So, el próximo viernes. De paso, aparte de reencontrarnos con viejos amigos, a los que seguramente no vemos desde hace años, escucharemos a músicos y a grupos, como Kikibrums Sariol&Co (raíces cubanas), Ricardo Manzano Músico, Benji Habichuela & Co, Pere Rei, Francina Mateu&Co, Desiré Durán Galiana, Isis Montero Expósito, Silvio Bulacio Masasonic Family, Glasford Howard, Hugo Sócrate, Isgnacio Simó Orpi y Néstor con Monky Dúo. Pues nos vemos el viernes para compartir este homenaje a un gran artista.