Naim Darrechi lo ha vuelto a hacer. El 'tiktoker' mallorquín vuelve a estar en el centro de la polémica. Tras el gran revuelo que provocaron sus declaraciones sobre las relaciones sexuales sin preservativos, llegando a recibir una querella del Govern por posible abuso sexual, el 'influncer' ha vuelto a encender las redes sociales al dar su opinión sobre la vacuna contra el coronavirus.

En un directo de TikTok, con más de 13.000 espectadores, el joven mallorquín ha asegurado no haberse vacunado contra el coronavirus: «Yo no me he vacunado, por perezoso, por vago y por hacerle caso a mi papá». Acto seguido, después de que algunos de los espectadores le recriminen su actitud, Naim se enfada y responde: «¿Cómo que me vacune? No quiero, respeta. No me da la gana. Vosotros os habéis vacunado para poder entrar a los sitios. Eso no te cura de nada».

Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas.

QUIÉN SE LO PODÍA ESPERAR. pic.twitter.com/nyCo1DvrAt — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 24, 2022

«Me vais a hacer hablar sobre algo de lo que tenía que haberme informado más», advierte antes de explicar los motivos que le han llevado a no vacunarse. «Cada medicamento, como el ibuprofeno, tiene 10 años de estudios antes de lanzarse. La vacuna del COVID no impide que te contagies, se está estudiando todavía. No es efectiva aún», concluye. Al final del clip en cuestión se puede ver como el 'tiktoker' mallorquín llama «borregos» a sus seguidores vacunados.