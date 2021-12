El comercio, en dibujos

La campaña de dinamización del centro de Palma y de promoción del comercio local, a través del primer concurso escolar y particular, dirigido a niños y niñas de entre seis y 12 años de edad, ha obtenido más de 500 trabajos. Bajo el lema ‘Comerç Local, el Cor de la Ciutat’, los participantes han dibujado su particular visión del pequeño comercio.

En el caso de Joan Amengual, de ocho años de edad, y primer premio, en la categoría de 6 a 8 años ha dibujado la carnicería Cas Caparrot a la que suele ir a comprar junto a su madre. El premio ha sido una bicicleta. «Las artes plásticas no son mi fuerte pero he de reconocer que me interesó este concurso, el primero en el que participo, y he querido reflejar la necesidad de ayudar a pequeños comercios de Ciutat que están desapareciendo», comenta Joan Amengual.

Dos de los dibujos premiados en la primera edición del concurso.

Comercios emblemáticos

Pau Sebastià, de 11 años de edad, del colegio Aina Moll, es el otro primer premio en categoría de 9 a 12 años. «Es la primera vez que participo en un concurso de dibujo, aunque me encanta dibujar. Mis padres son artistas y es una afición que me gusta. He dibujado el cierre de comercios emblemáticos y la importancia de adquirir productos locales y cercanos». Al acto no pudieron asistir, por distintas razones, todos los premiados en el concurso, pero sí les hicieron llegar sus premios. Tanto el conseller de Promoció Económica del Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, como el presidente de Afedeco, Antoni Gayà, agradecieron la participación de todos.