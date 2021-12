Reencuentro navideño

Tras dos años de espera por los estragos de la pandemia, 18 menores de Ucrania pudieron reencontrarse este sábado con sus familias de acogida de Mallorca. Los niños, acompañados de una tutora, aterrizaron pasadas las cuatro de la tarde en el aeropuerto de Son Sant Joan, donde les esperaban impacientes los que serán sus padres, madres y hermanos durante algo más de un mes.

Aunque la mayoría de los pequeños repiten, cinco de ellos vivirán esta experiencia por primera vez. La presidenta de la asociación Per Ells, Esperanza Seguí, ha explicado que durante su estancia los menores podrán hacer visitas médicas a especialistas como odontólogos, aunque también tendrán tiempo para el ocio con distintas actividades grupales como excursiones. Todo ello sin olvidar que pasarán todas las fiestas navideñas en la Isla.

Per Ells se creó en el año 2005 en sa Pobla y trabaja para traer a Mallorca niños tanto del norte de Ucrania como del sur de Bielorrusia durante los periodos de vacaciones.

Por problemas políticos, los niños de este último país no han podido viajar este año, aunque desde la asociación esperan que puedan venir en 2022. «Normalmente suelen llegar unos 50, pero este año los que viven en Bielorrusia no han podido viajar», ha lamentado Seguí.