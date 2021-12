Malena Costa protagonizó hace unos días una sesión de fotografía muy especial tanto por el entorno como por la causa a la que estaba destinada. La modelo mallorquina ha posado en favor de un proyecto solidario de una asociación para la investigación contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) constituida por familiares, amigos y algunos de los afectados por esta enfermedad. El nombres es @dalecandela_org. Los beneficios de la venta de la camiseta que lució Malena y otras modelos irán destinados a la investigación de esta cruel enfermedad que por ahora no tiene cura.

«Tengo que decir que no son unas camisetas ni sudaderas cualquiera. Para empezar, el tejido es súper agradable, los dibujos son chulísimos y son una creación que está hecha por Jaime Lafita, por el que empezó esta asociación. Y lo más importante es el mensaje… que comprando estas camisetas y sudaderas estaréis aportando vuestro granito de arena para la investigación contra la ELA. Es una enfermedad muy desconocida y que le puede pasar a cualquier persona… un día tienes una vida normal… y de repente te detectan esta enfermedad que no tiene cura y ves cómo la vida se desvanece en un momento. Así que me encantaría que los que podáis deis difusión a esta causa y a ver si conseguimos entre todos que en un futuro próximo esta enfermedad tenga cura», escribió Costa en su perfil de Instagram, red social en la que cuenta con más de 432.000 seguidores. Costa mandó un mensaje de «fuerza y cariño para ti y todos los afectados o futuros afectados y espero que entre todos consigamos que esta enfermedad tenga cura».