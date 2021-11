Florentino Fernández: «En Mallorca hay buen sentido del humor»

Florentino Fernández, ‘Flo’, llega a Mallorca este viernesa para protagonizar una doble función el sábado en el Auditorium de Palma junto a José Mota y Santiago Segura. La obra El sentido del humor, dos tontos y yo recorre los escenarios de todo el país con un éxito abrumador. Humor en estado puro de la mano de tres grandes.

¿Alguna vez ha estado en Mallorca, de vacaciones sin que el objetivo haya sido venir a trabajar?





–Hace muchísimo tiempo que estuve en Mallorca por vacaciones pero es cierto que aunque he viajado más por trabajo, he aprovechado muy bien el tiempo y he podido disfrutar de la maravilla de ciudad que es y las buenas gentes y gastronomía que tiene.

¿Cuál fue su primera obra en Palma?



–La primera actuación que hice en Mallorca fue con mi amigo Josema Yuste, hace ya más de 15 años, con la obra teatral Una pareja de miedo, y le puedo asegurar que nos fuimos con mucha pena porque el público se lo pasó de maravilla, muchas risas, y no queríamos irnos nunca. Por eso cada vez que actúo en Mallorca lo disfruto mucho. Buen sentido del humor hay en la Isla.

Aterriza de nuevo en Palma, pero por primera vez lo hace junto a Santiago Segura y José Mota. ¿Piensa salir de marcha con ellos por la zona de copas?



–Nos encantaría, pero dos funciones en Mallorca te dejan más ‘disfrutado’ que salir de copas. Pero lo anoto, ¡gran idea!.

Actores, directores y humoristas… ¿El humor es siempre para reír?



–Siempre, siempre de always. De hecho, cuando decimos: «No estoy de humor…» ya sabe, eso quiere decir que hoy no me río.

¿En la obra ‘Dos tontos y yo’ hay improvisaciones?



–Es un espectáculo tan vivo que la gente apenas nota la improvisación de lo que realmente está escrito. La disfrutamos mucho en cada representación y con mis dos compañeros todo puede pasar. ¡Eso es lo que más mola!

¿Es más fácil hacer reír o llorar?



–Para mi hacer reír, para llorar ya está la vida, que muchas veces te sorprende con pocas alegrías. Pero la vida, aunque no lo parece, ¡mola muuuuuucho!

¿Cómo es la convivencia entre los tres?



–Casi como nuestra función, aunque todo está previsto, ¡todo puede pasar! ¡Como nuestra vida!

¿Cómo se comparte un escenario entre tres cracks?



–Siempre decimos que es un privilegio que nos patrocina el público. Poder disfrutar de nuestra amistad en la vida y en los escenarios a la vez es, sin duda, un gran privilegio.

¿Cómo se sabe que uno es tonto?



–Ya lo decía Forrest Gump: ‘Tonto es el que hace tonterías’. Y añado: pero las justas porque hay muchas tonterías que pasan factura. Las nuestras nos ayudan a disfrutar de la vida.

¿Se ha perdido hoy en día el sentido del humor?



–En absoluto… pero parece que hay que medir de qué te ríes en público, porque cada vez hay más ojos que te juzgan. En privado seguimos disfrutando de la vida.

¿Un deseo para el año 2022?



–Que tengamos mucha salud, risas y a los nuestros cerca y bien. Lo demás, ¡lo reímos muy a gusto!.