El torero de plata mallorquín Luis Germán (Palma 1980) fue protagonista días pasados en la gala de entrega de trofeos de la XLII Feria Taurina de La Algaba 2021, celebrada en el histórico recinto de la Torre de los Guzmanes de esta localidad sevillana, donde recibió el premio al mejor par de banderillas, acto al que asistieron autoridades locales y muchos aficionados. Este premio corresponde al tercio que ejecutó al primero del lote del novillero Jesús Llobregat, con el que forma parte de su cuadrilla, de la ganadería Marqués de Albaserrada. Ahora se encuentra en Mallorca, pero este invierno lo pasará entre la Isla y Albacete para poder hacer campo.

«Este premio me anima mucho a seguir adelante», señala Luis Germán. El tesón, sacrificio y mucha voluntad adornan las cualidades de este torero. Tras varios reveses de lesiones que le mantuvieron apartado de los ruedos, este premio ha sido un bálsamo para seguir con lo que más llena su vida: su pasión por el toreo. Su afición le viene de parte de su abuelo Manuel, con el que iba a los toros desde jovencito, aunque la ocasión de ponerse delante de una becerra no fue hasta el año 2004 en la ganadería mallorquina de Son Rossinyol (Llubí).

«Ello resultó una grata experiencia. Allí un espectador me vio y se propuso ayudarme mandándome a Salamanca un invierno, donde estuve con el matador de toros Andrés Sánchez, quien se ofreció a llevarme a tentaderos al saber que era mallorquín y porque durante años también mantuvo una gran relación con Mallorca por ser familiar del empresario José Hidalgo», relata Luis Germán. «Mi primer percance fue en 2005, cuando me preparaba a puerta cerrada para torear en Felanitx. Me cogió a final de faena y me partió la rodilla, apartándome de la actividad un año. Luego volvía a torear a puerta cerrada en Son Rossinyol y un eral me partió el tobillo de tal forma que estuve siete años apartado».

El torero mallorquín (tercero por la izquierda), en la entrega de los premios.

Pase a la plata

Luis Germán destaca que «en el año 2012 me pasé al escalafón de plata y a partir de ahí me está ayudando mucho el torero mallorquín Federico Gómez, padre de Alfonso Gómez, también torero. También los ganaderos mallorquines Ángel y Sergio Galdón del Onsareño, que siempre me han tenido en cuenta para tentar. Esta temporada tengo carnet para participar en novilladas picadas ya que para obtenerlo se necesitan 25 festejos sin picar».

Luis Germán, que ha toreado en varias plazas de la Península este verano y en el pasado festival de Inca por el patrón, expresó que «una de mis ilusiones es debutar en una novillada en la plaza de toros de Las Ventas en Madrid y colocarme con un novillero puntero».