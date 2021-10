Judith Arias y Ángel Vargas son dos jóvenes, de 20 años de edad, que hace 10 meses abrieron su cuenta de TikTok y ya tienen más de 12 millones de seguidores en todo el mundo.

Se conocieron hace cinco años, a través de una amiga de ella, y el próximo mes se convertirán en padres primerizos. «Yo no era muy buen estudiante que se diga, pero sí trabajador, pues he ayudado a mi padre que es transportista, he hecho de repartidor y he trabajado en montaje de escenarios», comenta Ángel, que nació en República Dominicana y con cuatro años de edad llegó a Mallorca, donde estudió en el colegio Virgen del Carmen, en Palma.

Judith Arias (Palma, 2001) estudió Educación Infantil pero realmente eran las redes sociales, como Instagram o TikTok, lo que le llamaba la atención. Una afición que se ha convertido en su profesión y que a ambos aporta unos beneficios superiores a los que pueden ingresan sus padres. «¿Aún hay gente que se piensa que esto no es un trabajo?», pregunta su manager, quien prefiere no desvelar su identidad. Mientras, Ángel asegura que «no todo es tan bonito. Invertimos muchas horas y no hay días de descanso, pero nos encanta lo que hacemos».

Como creadores de contenido, con vídeos familiares, espontáneos y divertidos, Ángel y Judith se han convertido en la pareja más querida de España en Tik-Tok y su legión de seguidores han sido testigos de la evolución del embarazo. «Nuestro público nos ha seguido todo este tiempo e incluso nos ha ayudado a decidirnos por el nombre que tendrá». Chloé, como así se llamará la niña, pertenecerá a una nueva generación en la que los millennial quedarán desfasados, y nacerá, no con un pan bajo el brazo, como decían nuestros mayores, sino con la apertura de una cuenta en las redes sociales. Respecto a si emitirán o publicarán su parto por las redes sociales, ambos se miran: «Estamos pensando cómo hacerlo, pero seguro que ese momento lo podrán ver nuestros seguidores de todo el mundo».

La pareja ha pasado del anonimato a convertirse en rostros muy conocidos. «Sí, la gente nos conoce y nos para por la calle o cuando vamos a comprar. Incluso cuando salíamos de la revisión de la ginecóloga nos paraban y preguntaban cuándo nacerá». Felices y muy enamorados, piensan en ahorrar «para comprarnos un piso o una casa. Con nuestro primer sueldo compramos el carrito de la bebé».

Otro de los personajes que causa sensación en su cuenta de TikTok es su perrita. «Sí, la gente conoce a Duna, sale en muchos de nuestros vídeos. Realmente lo que nosotros subimos a las redes es nuestro estilo de vida. La naturalidad creemos que es el secreto de nuestro éxito. No hay maquillajes ni postureo y Judith siempre está con la cámara preparada. En cualquier momento se le ocurre una broma o graba una situación».

Además de TikTok, Ángel cuenta en Instagram con 160 mil seguidores y Judith, con cerca de 500 mil. Cada vez son más las ofertas que reciben de algunas marcas o firmas para promocionar sus artículos y productos, así como asistencia a eventos y photocalls. Pese a ello, Ángel es consciente de que tienen un compromiso con sus fieles seguidores. «Subimos vídeos cada día». Cuando no están frente a la cámara, les gusta cocinar, a Ángel jugar a pádel, y a Judith ir al gimnasio. Respecto a cómo se enteran de las noticias que suceden en el mundo, Judith responde: «A él le gusta mirar la web de Ultima Hora».