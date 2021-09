Palma ilustrada

Stefan Loiperdinger presentó este lunes en la Galería Pelaires su libro Palma, un volumen que recoge las fotografías, algunas convertidas en ilustraciones, de los lugares que más le gustan a este publicista jubilado alemán, gran conocedor de Mallorca.

Loiperdinger creció en Munich, en el barrio artístico de Schwabing. Estudió diseño gráfico y, para pagarse la formación, trabajó como cartero y taxista antes de emprender su carrera profesional, que le llevó a trabajar como freelance para las principales agencias de publicidad de su país, así como para multinacionales. «Durante muchos años no hice otra cosa que trabajar y trabajar, con innumerables reuniones, viajes y mucho estrés». Su primer viaje a Mallorca se puede decir que le cambió la vida, y eso que no tenía mucha fe en el lugar. «En 2002, un día hablando con mi mujer le dije: Venga, vamos a Mallorca y táchalo de tu lista porque no nos gustará. Qué equivocado estaba. Estuvimos una semana y prácticamente al instante me quedé prendado de la Isla».

Loiperdinger, curioso por naturaleza, se afanó en recorrer todos los lugares de Mallorca y su mayor satisfacción era encontrar enclaves desconocidos para la mayoría no sólo de los visitantes, sino de los residentes, ya fuera un paisaje, un bar o una pequeña iglesia. Fruto de ese trabajo, mitad ocio mitad investigación, publica el primer número de Mallorca’s Beautiful Pages, una revista sin publicidad. A éste le siguieron dos libros ilustrados sobre Mallorca y su última obra ha sido el libro sobre Palma.

Stefan Loiperdinger, en la Galería Pelaires. Foto: PILAR PELLICER

Pionero

«Creo que este libro es especial porque nadie antes había hecho un libro ilustrado con Palma como protagonista. Muestra lugares llenos de cultura y con una arquitectura asombrosa que la mayoría de la gente no conoce. Por ejemplo, el Parlament o el Consell de Mallorca, que la gente normalmente no puede visitar. He descubierto barrios de Palma como Sa Gerreria y pubs escondidos».

Para realizar este libro de 320 páginas y un tamaño de 28x30 cms, Loiperdinger ha usado una cámara Fuji Film XT2 con objetivos cortos que le han permitido, sobre todo, mostrar imágenes de gran amplitud y profundidad.

Una vista del Castell de Bellver.

«Este libro está recomendado a todos aquellos que relacionan a Mallorca con el Balneario 6 y la sangría y es un pequeño ejemplo del privilegio que supone estar en una de las mejores zonas del Mediterráneo y del mundo»., concluye el autor.