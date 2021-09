Confusión en redes: ¿un volcán en Palma?

Con lo del volcán me he dado cuenta de que algunos van regular de geografía y se hacen un lío con La Palma, Las Palmas, Palma y Las Palmas de Gran Canaria.



Por eso os he hecho esta chuleta, para que los escasos conocimientos de geografía no os impida ser vulcanólogos expertos. pic.twitter.com/WyqvzVnCNz