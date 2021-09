Saber cuál es el mejor restaurante de Mallorca según la opinión de quienes más saben del sector, que no son otros que los propios cocineros, era la idea principal de un reportaje inédito hasta la fecha.

Como el voto es secreto, pero el votante no, en este reportaje se conoce quién ha participado en él, pero no a quién ha votado cada cocinero. Y es que muchos, por no decir todos, de los participantes pidieron que no se dieran a conocer sus elecciones porque ya se sabe que el de la restauración no es precisamente el sector que menos envidias y presiones tiene entre algunos de sus componentes.

Cada chef debía elegir los 10 mejores restaurantes de Mallorca, puntuando con 10 al mejor y con un punto al que colocaran en décima posición. Pero, ¿qué criterio se debía seguir? Se estableció que lo que primaba era la comida, el servicio y el entorno. A partir de ahí, libertad absoluta para elegir restaurantes de estrella Michelin o pizzerías (sin menospreciar a nadie, por supuesto).

Tras una disputadísima votación, el restaurante mejor valorado por sus compañeros fue Dins, de Santi Taura, situado en el Hotel El Llorenç, en Palma; seguido por Bens d’Avall, de Benet y Jaume Vicens, enclavado en plena Serra de Tramuntana, entre Sóller yDeià; y Maca de Castro, de la cocinera homónima, referencia del Port d’Alcúdia.

Primero sin estrella

El primer restaurante no ‘estrellado’ ha sido Clandestí, de Pau Navarro, que se situó en quinto lugar, justo después de Marc Fosh. Y delante de uno de los restaurantes más ‘gamberros’ de Palma, el Arume, otro restaurante sin reconocimiento Michelin, pero que se ha colocado en el top 6.

Mención especial merece Andreu Genestra, que se ha situado entre los diez mejores por partida doble: en su restaurante del Hotel Predi Son Jaumell (una estrella Michelin), como el Aromata, en Palma. Voro, de Álvaro Salazar, situado en Cap Vermell Grand Hotel, y Adrián Quetglas, en Palma, completan el top ten.

Santi Taura se mostró muy contento y casi emocionado por recibir este reconocimiento. «Lo mejor que te puede pasar en esta profesión es sentirse valorado por tus propios compañeros, que son realmente quienes conocen cuánto de esfuerzo y sacrificio hay en nuestra profesión». Taura tuvo, además, el honor de ser el profesional que más ‘10’ logró: tres compañeros le dedicaron la máxima puntuación. El chef tuvo también unas palabras de reconocimiento para los otros dos restaurantes que le acompañaron en el podium. «Creo que Bens d’Avall está viviendo su mejor época y qué decir de Maca de Castro, que es sin duda la mejor cocinera de Balears». Macarena de Castro rehusó participar en las votaciones. «Creo que son los clientes quienes tienen que decidir esto y, además, llevo más de dos años sin ir a restaurantes de la Isla, principalmente por la COVID, y mis votaciones no iban a estar actualizadas, por así decirlo». Respecto a la votación, la chef de Alcúdia dijo: «No somos los mejores, pero sí los más conocidos y reconocidos por el trabajo hecho durante mucho tiempo», y calificó la temporada como «buena, aunque habrá que esperar a septiembre y octubre para hacer una valoración definitiva. Sé que hay compañeras, como Cati Pieras en Daica, que están haciendo cosas muy interesantes».

Para Benet Vicens, «es complicado valorar a los compañeros y estamos muy agradecidos con el resultado obtenido. Ojalá que los restauradores de Mallorca tengan cada vez más reconocimiento, sobre todo para los que estamos muy encima del cliente y por eso marcamos la diferencia a base de calidad, como los hoteles. Hace unos días estuve comiendo en el Hotel Jumeirah (Port de Sóller) y estaban encantados con la temporada que estaban teniendo y nosotros tampoco nos podemos quejar».

Triunfo

En Mallorca hay casi 4.000 restaurantes, por lo que cualquier negocio que esté en la lista es digno de consideración y, lógicamente, también, por fortuna, hay otros muchos más de calidad que no han sido valorados porque hay más buenos restaurantes que posibilidades de voto entre los 20 cocineros participantes. Y eso es lo más importante. Mallorca hace tiempo que está apostando por la calidad y los restaurantes cada vez cuentan con mejores profesionales, cada uno con su estilo, que están enriqueciendo culturalmente la Isla.

Al principio de este reportaje se ha dicho que las votaciones de los cocineros iban a ser secretas, pero con una salvedad. Koldo Royo quiso que entre sus restaurantes figurara Es Cruce «porque no se puede pasar por alto el lugar donde más mallorquines comen durante el año». Dicho queda.

Ranking de los 10 mejores restaurantes de Mallorca

1.- Restaurante Dins

Santi Taura

2.- Bens d’Avall

Benet y Jaume Vicens

3.- Restaurante Maca de Castro

Maca de Castro

4.- Restaurante Marc Fosh

Marc Fosh



5.- Restaurante Clandestí

Pau Navarro

6.- Arume

7.- Restaurante Voro

Álvaro Salazar

8.- Restaurante Andreu Genestra

Andreu Genestra

9.- Restaurante Adrián Quetglas

Adrián Quetglas

10.- Restaurante Aromata

Andreu Genestra

Este es el top ten de los mejores restaurantes de Mallorca, aunque los cocineros puntuaron otros muchos de los que se pueden encontrar en la Isla.