Sofía Vergara ha revelado que padeció un cáncer cuando tenía solo 28 años. La actriz de Modern Family ha explicado en la transmisión Stand Up to Cancer del programa Saturday night que todo comenzó cuando detectó que tenía un bulto en el cuello: «Me hicieron muchas pruebas y, finalmente, me dijeron que tenía cáncer de tiroides».

«Cuando eres joven y escuchas la palabra 'cáncer', tu mente va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme. Leí todos los libros y descubrí todo lo que pude al respecto», ha señalado la colombiana.

Durante el tiempo que sufrió la enfermedad aprendió mucho «no solo sobre el cáncer de tiroides, sino que también aprendí que en tiempos de crisis, estamos mejor juntos». Y es que la modelo se siente afortunada por haber contado con el apoyo de sus médicos y, sobre todo, de su familia.

Eso sí, la intérprete de 49 años saca el lado bueno de su vivencia: «Creo que cuando pasas por una experiencia como esa tus prioridades cambian. Te das cuenta de lo que es importante para ti». En la actualidad, aunque ya no tiene células cancerígenas en su cuerpo, debe seguir de forma rigurosa un tratamiento para controlar el hipotiroidismo.

Vergara ha tenido que hacer frente a muchas adversidades a lo largo de su vida. El año pasado recordó en el programa America’s Got Talent a su hermano mayor Rafael, que murió asesinado en el 1977 a los 26 años, víctima de un intento de secuestro que salió mal en Colombia.