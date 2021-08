Chus Burés, una joya de vida

Chus Burés muestra una selección de sus joyas a través de la combinación de tres de sus últimas series de piezas nunca vistas en Mallorca y de sus colaboraciones con destacados artistas contemporáneos de renombre internacional.

Tras una presentación en exclusiva para un grupo de amigos en la tienda Rouge, de la calle Constitució, en Palma, Burés mostrará sus diseños en su atelier del casco antiguo de Palma. Las personas interesadas se pueden poner en contacto a través del email chusbures@chusbures.com. Los precios se sitúan desde los 300 euros por un anillo de plata a las varias decenas de miles de euros de las piezas más exclusivas.

La muestra se divide en tres apartados: L’Or dans l’Univers está inspirada en una serie de conversaciones con el director del Observatorio de París, donde Burés indaga sobre el origen del oro. «La colección Subverted Jewellery en la que la plata se combina con materiales reciclados, gemas y piedras preciosas, piedras y objetos encontrados; colección realizada entre París y Nueva York, jugando con ideas y conceptos que subvierten el modo tradicional de ver las joyas: hacer ver como caro lo barato y viceversa», explicaba ayer el diseñador. Por último, en Past Future Burés trabaja con elementos del pasado, objetos precolombinos de la colección de Luz Miriam Toro de Nueva York, volviendo a sus inicios del reciclaje, actualizando la belleza de los objetos de antiguas culturas incorporándolos al diseño contemporáneo.

Chus Burés retoma de esta forma la importante relación artística que mantiene con Mallorca desde hace más de 30 años, iniciada con su amistad con Joan Guaita.

Burés, a quien el confinamiento le cogió en Madrid, ha aprovechado este parón forzoso por las circunstancia para poner orden en su ingente archivo. «También he visto mucho cine, he leído y también he aprendido a cocinar».

De forma paralela, Burés ofrecerá el concepto Upcycling & Recycling donde los clientes y coleccionistas podrán llevar sus joyas en desuso, bien porque sean heredadas o hayan pasado de moda, para que el artista les dé una nueva vida.

Chus Burés está enfrascado en una gran exposición que mostrará en septiembre de 2022 en París. «En Francia o Estados Unidos son más curiosos. En España se ha perdido, y es una lástima. Me siento muchísimo más valorado en estos países que en España.»