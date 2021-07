María Isabel. La intérprete que con tan solo nueve años arrasó en Eurovisión Junior 2004 con la canción Antes muerta que sencilla, ha anunciado en sus redes sociales que ha decidido poner fin a su carrera musical por sus problemas con la ansiedad.

La cantante ha comenzado esta carta abierta agradeciendo el apoyo a todos sus seguidores y luego ha explicado: «Me voy de la música, me voy de todo eso que una vez amé, pero que a día de hoy, estar en la industria se me hace muy complicado. Y es duro, y me da rabia… ¡Y más yo que nunca he dejado de luchar!”».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Isabel (@mariaisabelamqs)

La cantante ha continuado explicando los motivos del porqué ha tomado esta decisión: «Me veo en la obligación de tener que tomar un respiro… tiempo para pensar, meditar, y saber el camino a seguir. Podría decir que volveré… pero eso solo ocurrirá si termino de entender el funcionamiento de esto. Padezco ansiedad y es complicado lidiar con ello a diario y más en este mundo… Os contaré con más detenimiento esto… pero ahora con lágrimas en los ojos sólo me queda deciros…».

Con la promesa de que no desaparecerá, que hablará «con más detenimiento» cuando todo se calme, María Isabel ha verbalizado este planteamiento «con lágrimas en los ojos». Y antes de cerrar esta etapa de 17 años, sus últimas palabras han ido dirigidas hacia sus fans, a los que siempre han estado a su lado para llevarla «a lo más alto».