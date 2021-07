José Nogales no conocía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hasta que la buscó en Google. A este tiktoker mallorquín, que se define como «experto en la mente femenina», fue una pregunta de uno de sus seguidores lo que le destapó la curiosidad. A partir de ahí, sólo pudo deshacerse en halagos hacía la del Partido Popular. «Pues deciros que la verdad, tiene su toque, para los años que tiene, es una auténtica MILF». Un término que hace referencia a las mujeres que por edad podrían ser la madre de quien usa el término y que las consideran sexualmente deseables y atractivas.

«Me parece bastante mona la nena, y encima es la presidenta del partido azul, es al que voto. ¿De qué cosas hablaríamos? pues de política no estoy muy enterado, pero le diría, gatita, tu eres presidenta, pero yo soy concejal del amor», explica en el vídeo el tiktoker mallorquín, que cuenta con más de 200.000 seguidores en la red social.

A partir de ahí, los comentarios de los usuarios de las redes ayudaron a que la propuesta de cita llegase a Díaz Ayuso. Lo que nadie esperaba es que la presidenta madrileña tomase la palabra ante la invitación. Lo hizo con un GIF del actor Samuel L. Jackson para mostrar su sorpresa ante los piropos del joven.

El conocido tiktoker de 20 años (@josenogaless_) explica que el vídeo surgió de manera «inesperada». «Mis seguidores me preguntan sobre personajes públicos y muchos lo hacían por Ayuso, entonces decidí decir lo que pensaba. Quizá las formas no fueron las correctas, pero no dije ninguna tontería, pienso que es una mujer atractiva», asegura Nogales.

Sobre qué le diría a Ayuso en caso de tener una cita, asegura que no hablaría de política pero sí que le propondría crear una «Concejalía del Amor». «Los jóvenes sufrimos mucho por amor, nos falta saber como tratar las relaciones», asegura. De hecho, Nogales ahora está metido de lleno en el lanzamiento de una canción en la que dedica unas frases a la presidenta madrileña.

«Al principio la gente me criticaba bastante por decir lo que pienso, ahora tengo una comunidad enorme que me apoya mucho», afirma sobre sus seguidores en la red social. Tanto es así, que tras el éxito en Tik Tok, también se ha abierto un canal en Twitch en el que hace un «consultorio del amor».