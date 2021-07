Vuelta a Cabrera a nado

Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la constitución del Parque Nacional Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera, la plataforma solidaria Mallorca Open Swim realizará un reto el sábado 31 de julio. «Se trata de recorrer a nado 22 kilómetros de la isla de Cabrera para llamar la atención sobre la grave situación del mar en el que cada vez vemos más plásticos y menos vida», comenta Boris Nowalski, quien junto a Pere Galiana son los organizadores e impulsores del reto. Una acción a la que se han sumado siete amigos más. «Tenemos distintas profesiones y una cosa en común, nuestro amor por el mar».

El grupo de nadadores, que saldrá a las seis de la mañana en barco, desde la Colonia de Sant Jordi, tiene previsto comenzar a bracear a las ocho de la mañana. «La idea es poder realizar la vuelta en ocho horas. Iremos descansando cada 45 minutos para hidratarnos y alimentarnos con barritas energéticas».

El recorrido lo realizarán en bañador, sin traje de neopreno. «Lo único que nos protegerá será la vaselina que nos pongamos en axilas y cuello, para los roces, así como mucha protección solar».

Boris, a sus 50 años de edad, natural de Costa Rica pero afincado en la Isla, realiza cada año un objetivo. «Nadar me apasiona y esto me mantiene en forma, pero además buscamos desde Mallorca Open Swim un reto solidario para aportar nuestra ayuda. En esta ocasión la recaudación irá destinada a proyectos de la creación y mejora de áreas marinas protegidas en Balears, que lleva a cabo la fundación Save The Med. Entre los imprevistos que puedan surgir están las corrientes marinas, cambios de viento o los bancos de medusas. «A las medusas les tengo respeto, no miedo. Ya me han picado muchas veces», señala Boris. Los nadadores se han preparado en piscina y mar abierto.